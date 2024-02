Sanremo 2024: Premio Sergio Bardotti al Miglior testo/ Fiorella Mannoia con Mariposa “Il mio inno alle donne”

Fiorella Mannoia vince il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo: “Mariposa il mio inno alle donne”

Si chiude Sanremo 2024 e il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo va a Fiorella Mannoia con il brano Mariposa. Amadeus e Fiorello richiamano la cantante sul palco dell’Ariston per godersi l’applauso del pubblico e ritirare il prestigioso premio. Fiorella, stanca ma entusiasta, ci tiene a dedicare un momento per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al suo percorso: “Vi dico grazie per questa canzone che ci ha dato tanta soddisfazione, una canzone che è un manifesto della donna e della femminilità. Lo dedico a tutte le sorelle”. Dunque Sanremo 2024 si chiude con il Premio Sergio Bardotti per la mitica Fiorella Mannoia e il suo brano Mariposa.

A Fiorella Mannoia il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo con il brano Mariposa

Il Festival di Sanremo 2024, oltre alla premiazione del vincitore assoluto, prevede anche l’assegnazione di tutti gli altri premi cosiddetti accessori, tra i quali il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo, quello della critica Mia Martini, il Premio alla migliore composizione e il premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’. Per quanto riguarda il primo, la vincitrice è Fiorella Mannoia.

L’introduzione a Sanremo del Premio Sergio Bardotti al Miglior testo è piuttosto recente, dato che la prima assegnazione risale al 2013, quando venne intitolato al noto paroliere e cantautore italiano. Il vincitore, di anno in anno, viene scelto da una Commissione musicale interna al festival, che già dalla terza serata della kermesse musicale inizia a formulare le prime ipotesi sul vincitore. L’assegnazione del Premio Sergio Bardotti al Miglior testo viene fatta durante l’ultima serata del Festival di Sanremo, che nel 2024 cade proprio oggi, mentre non fa alcuna distinzione tra gli artisti ‘Big’ e le nuove proposte.

Chi sono gli storici vincitori del Premio Sergio Bardotti al Miglior testo a Sanremo

Insomma, tra i diversi premi assegnati durante la finale del Festival di Sanremo, sicuramente il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo è tra i più ambiti dagli artisti, che si vedono così premiati per il senso generale del messaggio che hanno voluto includere nella loro canzone. Quest’anno tra i favoriti spiccavano sicuramente i Negramaro, già assegnatari Premio Lunezia per il valore emozionale del testo del brano, ma la decisione ultima è, ovviamente, di competenza della Commissione.

Lo scorso anno, il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo a Sanremo venne assegnato ai Coma Cose, con la loro “L’addio“, mentre nel 2022 spettò a Fabrizio Moro che all’Ariston cantò “Sei tu“. L’anno precedente, invece, fu vinto da Madame grazie al testo di “Voce“, preceduta nel 2020 da Rancore con “Eden“. Nel 2019, invece, fu il momento di Daniele Silvestri con “Argentovivo“, e nel 2018 quello di Mirkoeilcane con la sua “Stiamo tutti bene“. Fiorella Mannoia, durante Sanremo 2017, si portò a casa il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo grazie a “Che sia benedetta“, mentre nel 2016 se lo portò a casa Francesco Gabbani grazie ad “Amen“. I primi tre vincitori, invece, furono Kaligola con “Oltre il giardino“, nel 2015, Cristiano De André con “Invisibili” nel 2014 e, per primo, Il Cile, con “Le parole non servono più” nel 2013.

