Sanremo 2024, quarta serata: ospiti Suzuki stage e Costa Smeralda/ Il ritorno di Gigi D’Agostino e Arisa

Sanremo 2024, ospiti quarta serata: hype per Gigi D’Agostino e Arisa

La settimana sanremese, nei suoi 5 appuntamenti, è sempre seguita da hype e attesa per quello che sarà in concreto lo spettacolo sul palco dell’Ariston. Escludendo dal novero la finale, forse l’occasione per la quale più fremono gli appassionati è però la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Duetti imperdibili, cover tra grandi successi e pezzi nostalgici; carrellate di artisti che si passeranno il testimone per conquistare la serata. Non mancheranno però anche alcuni ospiti dalle scene parallele, in particolare dal Suzuki stage e dalla nave Costa Smeralda.

Come anticipato, la scena della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 non sarà unicamente dell’Ariston; i riflettori lasceranno spazio anche agli ospiti della nave Costa Smeralda e del Suzuki Stage. Nel primo caso avremo la gioia e l’onore di tornare ad assaporare la musica intramontabile di Gigi D’Agostino. Un grande ritorno dopo il calvario della malattia che lo ha tenuto per diverso tempo lontano dalla scene.

Sanremo 2024, la quarta serata tra duetti e cover agli ospiti della nave Costa Smeralda e Suzuki stage

Tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 figura anche Arisa; la cantante ha vinto due volte la kermesse, prima nella sezione giovani e poi lato big. Diverse sono state le esperienze successive, condite da successi e posizionamenti in classifica decisamente convincenti. Questa sera la cantante de “La notte” e “Controvento” ci delizierà direttamente dal Suzuki stage.

Dunque, gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 – Arisa e Gigi D’Agostino – rispettivamente dal Suzuki stage e dalla nave Costa Smeralda, si uniranno alla grande festa dell’appuntamento dedicato alla cover e ai duetti. In linea di massima, più di 70 artisti calcheranno il palco dell’Ariston per quella che si appresta ad essere una vera e propria festa in grande stile.

