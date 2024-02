Sanremo 2024, Salmo: “Geolier? É stato bravo, a differenza di Luché…”/ Il dissing che infiamma la polemica!

Sanremo 2024, Geolier é il protagonista Big coinvolto del dissing tra Salmo e Luché

Salmo rompe il silenzio sul Medley più discusso del momento, “Strade”, che ha trionfato al Festival della canzone di Sanremo 2024 e ha visto Geolier emergere come stella della generazione zeta nel mondo. Nelle ore segnate dal più giovane debutto di risonanza mondiale per un cantante tra i concorrenti in corsa al Festival, che Geolier registra con “I’ p’ me, tu p’ te” nella Top50 su Spotify Global, tra gli altri nuovi traguardi sanremesi, si infiamma la grande polemica sulla kermesse ligure appena conclusa. Questo, non solo relativamente alla vittoria finale dell’evento mancata al napoletano e che é andata alla figlia d’arte ed ex Amici 22, Angelina Mango, ora contestata in quanto ritenuta favorita dalle votazioni di radio e stampa in un annullamento del televoto dell’orecchio pubblico alle votazioni di Sanremo 2024.

Geolier fa discutere anche per la vittoria della gara cover di Sanremo 2024, che lo ha visto unire le forze con il King or rap di Milano Gué Pequeno e i colleghi artisti di Napoli Luché e Gigi D’Alessio in una super cover di pezzi cult del quartetto, chiamata “Strade”. Una performance che -nel momento in cui si registrava al Teatro Ariston- vedeva gli haters spettatori palesarsi intolleranti anche con il gesto di lasciare la postazione di partecipazione, finendo per turbare il giovane Big, che ha ricevuto il pronto supporto di Gué in un gesto commovente. E, sulla scia del thread di accesa discussione che vede il popolo nel web dividersi tra consensi e dissensi rispetto alla vittoria della crew Street art guidata da Geolier, ci pensa Salmo ad infiamma l’atmosfera infuocata del dopo-Festival con il suo commento critico.

Salmo lancia il dissing a Luché

“Geolier è forte dal vivo, per fortuna che non ha preso dal suo maestro”, é la bordata che il rapper Salmo lancia via Instagram stories, con tanto di allusione a Luché, “il maestro del rap” del Big 23enne.

Ma la storia al vetriolo, che allude alla performance del quartetto dell’iconico Medley “Strade” alla gara cover di Sanremo 2024, è stata misteriosamente cancellata. Tuttavia la story su Instagram circola ora nel web nella viralità degli screenshot di internauti nel web.











