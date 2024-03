Sanremo 2024, Sandra Milo: la figlia insorge per il mancato tributo/ “Meritava un ricordo”

Sandra Milo é un’icona dimenticata dalla TV, nonostante il contributo artistico elargito nella storia del cinema

Sandra Milo meritava un omaggio alla sua memoria al Festival di Sanremo 2024, ma non solo, e ad esserne certa é la figlia della compianta vamp, così come si evince sul re dei social.

Azzurra De Lollis, figlia della scomparsa artista Sandra Milo, insorge nei commenti social rilasciati a margine di un nuovo post pubblicato online dall’account ufficiale Instagram della madre, in risposta a un utente che sottolinea come l’interprete di Otto e mezzo non sia ora content di tributi mediatici dopo la dipartita. Si pensi ad esempio ai format TV del momento come Sanremo 2024, andato in onda TV e streaming sulle reti Rai di recente, senza dedicare alla Milo un tributo. E il mancato tripudio desta sconcerto della figlia d’arte, dal momento che Sandra Milo é, indubbiamente, da ritenersi un’attrice nonché un’icona e artista che ha suggellato in tutta la sua unicità la storia del cinema.

La figlia di Sandra Milo insorge nel web

“Evidentemente le sono sfuggiti i miei toni polemici nei confronti di chi non l’ha ricordato sul palco di Sanremo o per i settant’anni della Rai” – fa sapere Azzurra De Lollis, tra le nuove righe sibilline postate online, accompagnate da una delle ultime foto di Sandra Milo scattate durante una colazione insieme. Una sonora replica quella della content creator figlia d’arte, alla voce aggregante del web utente, di chi si chiede il motivo per cui Sandra Milo non venga ricordata. Ma non solo. Il riferimento del messaggio polemico va in particolare al content di Là TV fa 70, format dedicato alla storia della TV in casa Rai, che ha visto tra gli highlights grande protagonista televisiva Angelina Mango.

Sandra sembra essere dimenticata dal public Eye, nonostante il suo enorme contributo elargito alla storia dell’intrattenimento, in particolare come icona del grande schermo, divenendo peraltro protagonista del piccolo schermo in più decadi di storia della TV made in Italy.











