Sanremo 2024, Sangiovanni chiede perdono a Giulia Stabile/ La dedica d’amore in “Finiscimi”

Sanremo 2024: Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile, ex Amici 20? Spunta un particolare

É una lettera d’addio e – tra le righe – di “tradimento” a Giulia Stabile la canzone che l’ex Amici 20, Sangiovanni, canta in corsa al Festival di Sanremo 2024. O almeno questo é il sentiment che sorge spontaneo, nel web, alla luce dello spoiler finito online dei lyrics nel testo di “Finiscimi”, il brano con cui Sangiovanni é promosso all’upgrade di Big in corsa al Festival per il titolo di “canzone italiana”.

Così come anzitempo preannunciato in una round-interview pre-Festival, dallo stesso ex concorrente e vincitore di canto nonché secondo finalista alle spalle della vincitrice di ballo e prima classificata ad Amici 20, Finiscimi é una canzone ispirata a Giulia Stabile, alla lovestory nata tra le mura della scuola di Maria De Filippi fino alla rottura e al cambiamento che ne consegue.

Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? / É bufera sugli ex Amici: la congettura, prima di Sanremo 2024

E non solo. La preannunciata lettera d’addio sembra voler essere una dedica d’amore divisa tra l’ammissione della colpa di un tradimento e le scuse, in forma pubblica, nella fusione di quella che sarà la creatura da portare sul palco di Sanremo 2024, “Finiscimi” di Sangiovanni.

S’infiamma il gossip del possibile tradimento, prima di Sanremo 2024

“Finiscimi / Fammi sentire quanto sono stato pessimo -si legge tra i lyrics della dedica Big di Sangiovanni a Giulia Stabile e poi ancora-. Quanto ti ho mancato di rispetto / non dicendoti la verità / Capiscimi / A mia discolpa dirò che ero perso / Ho dato comunque tutto me stesso./. Delle volte ho fatto un po’ il coglione / Fammi sentire quanto sono pessimo / quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità. Non so come si controllano le emozioni / perciò delle volte ho fatto il coglione / Tu che non mi amo più / Io ancora che ti chiamo”.

Nel frattempo, intanto, relativamente alla pista che nel gossip made in Italy vedrebbe un possibile tradimento alla base della rottura degli ex talenti di Amici 20, desta ora particolare curiosità nel web la competitor Big a Sanremo 2024, Clara Soccini della serie TV e streaming fenomeno made in Napoli, Mare Fuori. Dal momento che l’attrice cantante dagli occhi di ghiaccio é finita virale sui social, per un recente avvistamento in complicità con Sangiovanni. Un particolare che scatena le malelingue online di un presunto tradimento del cantautore ai danni dell’ormai ex Giulia Stabile.

