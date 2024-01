Sanremo 2024, Sangiovanni: il nuovo debutto é dedicato a Giulia Stabile/ La verità dell’ex Amici

Amici 20, Sangiovanni torna al Festival per l’edizione di Sanremo 2024: la svolta

Inaspettatamente Sangiovanni svela che la canzone che gli vale un posto nella gara dei Big di Sanremo 2024 é dedicata a Giulia Stabile, l’ex storica conosciuta ad Amici 20. I due ormai ex fidanzati, incontratisi per la prima volta nella scuola del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dove giungevano come coppia di finalisti in finale per poi diventare rispettivamente vincitore di canto lui e vincitrice di ballo e vincitrice del montepremi finale lei, tornano a far parlare di sé. Questo, complice il Festival di Sanremo 2024 in arrivo, che vede protagonista tra i 30 Big concorrenti in corsa Sangiovanni. Il quale, in un’intervista che anticipa i tempi della kermesse, svela non velatamente le origini la genesi della canzone sanremese.

Tiziana Rivale accende la polemica a Domenica In contro Sanremo 2024/ "Non ci vado perché non sono un numero"

Incalzato dai quesiti di Ansa, che lo intervista al nuovo intervento mediatico, l’ex Amici 20 palesa di sentirsi ben più maturo rispetto alla sua giovane età di 21 anni. Con la volontà di costruire il progetto di una famiglia e di conseguire lo status di solidità nella vita, che non sia solo legata al successo, al benessere e l’agiatezza economica. Il periodo di silenzio dalle scene musicali é andato di pari passo con quello di ispirazione per la scrittura di nuova musica, come la canzone Finiscimi in corsa a Sanremo 2024. Un tempo segnato dalla fine della lovestory con Giulia Stabile: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto”, attenziona l’ex Amici.

Sanremo 2024: Geolier é il favorito, Annalisa minaccia Alessandra Amoroso/ Il pronostico sul podio

Il retroscena intimista del futuro Big di Sanremo 2024

Il cantautore dice e non dice, sulla motivazione legata alla rottura con la ballerina professionista di Amici 23 in corso. Inoltre confida che sentiva la mancanza dei suoi amici e di aver trascurato se stesso nella battuta d’arresto in campo musicale. Sentiva la necessità di tornare alla normalità, che porta alla serenità: “Mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social”, rivela. E al di là del pronostico web che lo vede fuori dal podio della finale di Sanremo 2024, intanto, Sangiovanni lascerebbe quindi intendere che la sua canzone Big sia ispirata proprio a Giulia Stabile e alla crisi personale e artistica che ha comportato in lui un cambiamento importante nella vita, la tanto chiacchierata rottura post-Amici 20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA