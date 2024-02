Sanremo 2024, seconda serata/ Scaletta, diretta: Amadeus presenta il ritorno di Giovanni Allevi

Diretta Sanremo 2024 seconda serata: commento live 7 febbraio

Prosegue la gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con Il Volo sulle note di “Capolavoro”. Il trio di tenori composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble conquista il pubblico del Teatro Ariston. “Bravi, bravi” con il pubblico dell’Ariston delirio, mentre Gianluca Ginoble porta i fiori alla mamma seduta in platea. Poi è la volta dei Bnkr44 che arrivano sul palco per presentare Gazzelle con il brano “Tutto qui”.

E’ arrivato il momento di Giovanni Allevi presentato da Amadeus. “Questo palco diventerà un punto di ripartenza, una continua ricerca tra la luce e il buio e noi questa sera vogliamo stare dalla parte della luce. Lui è un pianista famoso in tutto il mondo, ma anche autore e compositore. Ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, con la sua musica ha incantato milioni di fan in tutto il mondo. Una terribile malattia improvvisa e feroce l’ha costretto ad abbandonare le scene e mettere la musica in pausa; un percorso lungo con ancora alcune salite da affrontare, ma è qui per la prima volta. E’ un piacere immenso dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi”. Il maestro viene accolto da un lunghissimo applauso con tanto di standing ovation da parte del pubblico. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Festival di Sanremo 2024, Dargen D’Amico “messaggio non politico, mosso dall’amore”

Dopo l’esibizione di Giorgia sulle note di “E Poi”, prosegue la gara del Festival di Sanremo 2024. La cantante romana presenta Diodato. Il cantautore romano di “Fai Rumore” è nelle inediti vesti di conduttore per lanciare il quarto big in gara: Dargen D’Amico con “Onda alta”. Prima però Diodato precisa: “sono felice di presentarlo, soprattutto dopo le parole di ieri sera che quoto completamente”. Al via la musica con Dargen che coinvolge tutti.

Prima di lasciare il palco, il rapper e cantautore ha qualcosa da dire: “volevo dire qualcosa: non volevo essere politico, quando ho letto politico vicino al mio nome mi sono spaventato. Ho fatto tanti peccati gravi in vita mia, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ieri sera ero semplicemente motivato dall’amore e penso che siano sempre di più le cose che abbiamo in comune e su di quello voglio concentrarmi”. Un messaggio chiaro quello di Dargen che saluta il pubblico. Amadeus manda la pubblicità. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Festival di Sanremo 2024, Giorgia celebra 30 anni di “E poi” con una standing ovation

E’ il momento di Giorgia al Festival di Sanremo 2024. “Sono felice ed onorato di avere con me sul palco Giorgia”. La cantante celebra i 30 anni di “E poi”, brano presentato in gara nel lontano Sanremo 1994 e classificatosi solo al settimo posto. Un risultato che non ha minimamente intaccato la carriera della giovane interprete romana che è diventata una star dell’olimpo della musica italiana. Una performance che viene accolta con grande emozione dal pubblico con una standing ovation. Poi Amadeus entra sul palco con una torta di compleanno con tanto di candelina “l’emozione di essere qui, di sentire. E’ palpabile e poi la voce di Pippo Baudo che riecheggiava in tutto il teatro e poi c’è questo cameraman che mi guardava e diceva ‘devi guardarmi’, mentre io cantavo ed ero nel mio mondo”.

Dopo l’esibizione Giorgia da cantante si trasforma in co-conduttrice. Intanto sul palcoscenico arriva Mr. Rain per presentare il terzo big in gara: Alfa con il brano “Vai!”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Festival di Sanremo 2024, La Sad presentano Renga e Nek

Il Festival di Sanremo 2024 entra nel vivo della gara con l’esibizione del primo cantante in gara. Spetta a Ghali, nelle inediti veste di presentatore, lanciare il primo concorrente: Fred De Palma in gara con “Il cielo non ci vuole”. Boato del pubblico dopo l’esibizione del rapper che, con una canzone d’amore, di stampo auto-biografica, parla della forza di credere in un amore. Prima di andare via ha qualcosa da dire: “volevo dedicare la mia canzone ai miei genitori: Antonio e Mimma” e poi dona i fiori al direttore d’orchestra per il FantaSanremo. La gara prosegue con La Sad che, con tanto di smoking, presentano Renga e Nek in gara con “Pazzo di te”. Dal pubblico urla di fan: “Francesco sei bellissimo”.

Inizia la musica con Renga e Nek che, per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, gareggiano con “Pazzo di te”, una canzone d’amore che non è stata particolarmente apprezzata dal popolo dei social. Piccola pausa dalla gara con la presentazione delle prossime Olimpiadi Invernali 2026 Milano – Cortina Milano con il presidente Coni Giovanni Malagò. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Festival di Sanremo 2024, seconda serata: Fiorello presenta Ruggero, il nonno d’Italia

Al via la seconda puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e Fiorello fuori dal Teatro Ariston. “Stasera una serata che solo una mente come la tua poteva pensare: ci sarà una co-co donna, una cantante” – dice Fiorello che poi lancia la sigla. Sul palcoscenico dell’Ariston arriva Ruggero, il nonno più amato d’Italia, il nonno di Viva Rai2. Il nonno più amato d’Italia, a sorpresa, intona “Italodisco” dei The Kolors, mentre Amadeus raggiunge il palcoscenico.

Il conduttore e direttore artistico presenta il “menù” della seconda serata: “si esibiranno 15 cantanti in gara presentati dagli altrettanti big. A votare questa sera il pubblico da casa tramite il televoto e la giuria della radio”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Festival di Sanremo 2024, seconda serata: Giorgia co-conduttrice

Questa sera 7 febbraio, a partire dalle 20.40 circa in diretta su Rai Uno, va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus torna alla conduzione della kermesse canora che, nella sua prima serata, ha già raccolto un record di ascolti. Questa sera è pronto a replicarsi, riaprendo la gara che vedrà però esibirsi soltanto 15 dei 30 concorrenti Big.

Dopo l’esordio di Marco Mengoni alla conduzione, nella seconda serata di Sanremo 2024 sarà la volta di Giorgia. Così come il collega, la cantante non sarà soltanto co-conduttrice ma anche ospite musicale. Festeggerà infatti sul palco i 30 anni del brano E poi e si esibirà per il pubblico in teatro e a casa. Ricordiamo che ieri si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara. La votazione è stata fatta dalla sala stampa, che ha eletto i primi 5 in classifica: al momento Loredana Bertè con ‘Pazza’ è prima, segue al secondo posto Angelina Mango, al terzo Annalisa, al quarto Diodato e al quinto Mahmood.

Sanremo 2024, gli ospiti della seconda serata

La gara, questa sera votata da Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e televoto, sarà intervallata da una lunga serie di ospiti. Il super ospite internazionale di questa sera è John Travolta, che è già stato a Sanremo nel 2006, nell’edizione condotta da Panariello. Ospite di Amadeus a Sanremo 2024 anche Leo Gassmann – che lo scorso anno era in gara con ‘Terzo cuore’ – che presenta il film ‘Califano’.

Attesissimo il ritorno sul palco di Giovanni Allevi, la cui ospitata è stata annunciata lo scorso dicembre da Amadeus. Il compositore e pianista sta affrontando una dura battaglia contro un mieloma multiplo. Ospite a Sanremo 2024 poi il cast della quarta stagione di ‘Mare Fuori’, e alla Nuova Orchestra Santa Balera che celebra i 70 anni di ‘Romagna mia’. Amadeus lascerà poi spazio a Giovanni Malagò. Il presidente del Coni e della Fondazione di Milano-Cortina 2026 sarà all’Ariston per promuovere i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali. Infine Rosa Chemical si esibirà dal palco di Piazza Colombo, mentre il deejay Bob Sinclair farà ballare tutti dalla nave Costa Smeralda.

Chi canta nella seconda serata di Sanremo 2024? Scaletta e ordine di uscita cantanti

Qual è la scaletta della seconda serata di Sanremo 2024? Ecco chi sono i 15 cantanti in gara stasera, l’ordine d’uscita e da chi saranno presentati:

Fred De Palma sarà presentato da Ghali

Loredana Bertè sarà presentata da Sangiovanni

Dargen D’Amico sarà presentato da Diodato

Mahmood sarà presentato da Alessandra Amoroso

Il Volo saranno presentati da Rose Villain

Geolier sarà presentato da Fiorella Mannoia

Renga e Nek saranno presentati da La Sad

Alfa sarà presentato da Mr Rain

Emma sarà presentata da Santi Francesi

The Kolors saranno presentati da Angelina Mango

Big Mama sarà presentata da Il Tre

Irama sarà presentato da Ricchi e Poveri

Annalisa sarà presentata da Maninni

Clara sarà presentata dai Negramaro

Gazzelle sarà presentato dai Bnkr44











