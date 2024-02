Sanremo 2024, standing ovation per Amadeus: “Le canzoni? Mi piacciono tutte”/ “Con Fiorello pensiamo di…”

Sanremo 2024, un successo enorme di cui polemiche e scivoloni fanno parte

Si apre in trionfo l’ultima conferenza stampa del festival di Sanremo 2024, con la standing ovation della sala stampa ad Amadeus e sviolinate continue al suo ego, come ieri in trasmissione. Di fronte a un mostruoso 74% di share, con una media di 14,3 milioni di spettatori, oltre all’egemonia su ogni fronte mediatico, dalla tv al VOD, per arrivare ai social e alla fruizione digitale.

Un edizione dei record, in cui anche le polemiche e i possibili strascichi (Travolta e le pubblicità occulte, Geolier e le sim del televoto, le polemiche sul ribaltone della sala stampa) sono stati inglobati nello spettacolo che oggi come non mai è continuo, diffuso, totale. I meme, i post e le storie social, per non dire del FantaSanremo sono a tutti gli effetti costole del varietà e della competizione canora, come le questioni burocratiche e i regolamenti da rivedere ripetutamente chiamati in causa dai giornalisti: ”Ah, c’è un primo problema per il nuovo direttore”, ride Amadeus. “Abbiamo monitorato i voti e nonostante i rallentamenti, non ci sono anomalie”, rassicura la dirigenza RAI in comune accordo con team e notai. Più serio è invece il richiamo dell’ambasciatore di Israele dopo la frase “Stop al genocidio” detta da Ghali sul palco, sul quale RAI ancora non ha risposto.

Sanremo 2024: Amadeus e il rapporti con i giovani nel Festival

Ma oggi è solo tempo per la gloria, di festa per tutti i reparti RAI che hanno realizzato in tempi brevi, dopo una lunghissima preparazione, una trasmissione televisiva che si è allargata a tutta la città “e che sarebbe impossibile senza tutti i singoli lavoratori che lo hanno costruito”. Amadeus si dice soddisfattissimo di aver portato le radio a portare e di aver tolto la giuria demoscopica: “Non voglio commentare la classifica, le ho scelte io, mi piacciono tutte e le concedo al pubblico e alle giurie.”

“Accetto la classifica sempre con entusiasmo, chi vince merita a suo modo di vincere”. Un festival per i giovani e a loro dedicato, in cui hanno potuto esprimere tutte le loro fragilità: “Imparo molto da loro e cerco di dare qualche consiglio. Sono io che vado nel loro mondo per farli esprimere, non chiedo che si adattino a me, inscatolarli in uno schema comodo per me. Devono essere liberi di sbagliare: amo stare con loro, molte delle idee di questi 5 anni li ho presi da lì”. E per il futuro, torna l’idea di uno show in coppia con Fiorello, che ieri sera sembrava lanciato dal momento varietà vecchio stile con cui i due hanno ballato e cantato sul campo: “C’è un’idea dell’amministratore delegato di fare uno show insieme, ma ci dobbiamo pensare ancora, non possiamo pensarlo adesso. Ad agosto, vacanze insieme e ci mettiamo la testa”.

