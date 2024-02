Sanremo 2024, streaming video Rai Play e diretta TV/ Come seguire il festival (anche sui social)

Sanremo 2024 in diretta streaming: tutti i modi per seguire il festival

Sanremo 2024, come seguirlo in diretta tv dall’Italia o dall’estero anche in streaming sul web o tramite social. Inizia ufficialmente questa sera la settimana dedicata alla 74esima edizione del Festival della canzone italiana, e la Rai metterà a disposizione alcuni canali, oltre a quello tradizionale televisivo per partecipare alle varie serate. Il Festival di Sanremo 2024 sarà disponibile in Hd sia sul digitale terrestre che via satellite. Inoltre, per chi è in possesso di un decoder compatibile, sarà trasmesso in massima risoluzione in 4K su Tivusat al canale 201.

Chi invece preferirà seguire il programma tramite web, potrà accedere a Rai Play e guardare Sanremo in versione integrale diretta streaming creando un account da tutti i dispositivi, cioè oltre che da PC anche su smartphone e tablet. Sulla stessa App si potrà accedere anche alla versione LIS per non udenti. Come sempre i canali digitali della rai permetteranno la visione completamente gratuita non solo per chi non ha la tv, ma anche per tutti i numerosi spettatori che ogni anno seguono il festival dall’Estero sia in Europa che in altri paesi.

Sanremo 2024, come seguire il Festival in streaming e sui social

Per seguire il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv, la Rai mette a disposizione degli utenti diversi canali. Sia su digitale per gli apparecchi tradizionali che su streaming tramite App ufficiale Rai Play alla quale basta iscriversi per ricevere le credenziali e guardare i programmi dai dispositivi elettronici come telefono smartphone o computer. In esclusiva per chi guarda il programma tramite web inoltre ci saranno contenuti speciali, interviste ed esclusive con gli ospiti direttamente dall’Ariston con i conduttori di Radio 2. Sarà possibile inoltre accedere ai contenuti anche on demand in qualsiasi orario dopo la conclusione di ogni puntata e seguire le conferenze stampa giornaliere.

Su Rai Play Sound saranno pubblicati invece i podcast condotti da 40 adolescenti in veste di inviati speciali da Radioimmaginaria. Non mancheranno neanche le dirette social, programmate da moltissime pagine ufficiali che proporranno per i loro followers contenuti speciali e gossip sulla manifestazione da commentare insieme. Tra le principali, quella di Radio 2 sia su Instagram che su Facebook, @rairadio2, l’account ufficiale di Sanremo @sanremorai, il canale Rai Play in broadcast su WhatsApp, Threads e Telegram. Per partecipare alle discussioni sulle principali piattaforme e commentare l’evento inoltre, l’hashtag ufficiale è #Sanremo2024.











