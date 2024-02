Sanremo 2024, Suzuki Stage e alla Costa Smeralda/ Ospiti ed esibizioni prima serata

Sanremo 2024, il programma della prima serata. Ospiti e musica live dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e dalla nave da crociera Costa Smeralda, che è arrivata domenica 4 febbraio al Porto Vecchio inaugurando la 74esima edizione con uno spettacolo pirotecnico. La scaletta di martedì 6 febbraio prevede le esibizioni di tutti e 30 i cantanti in gara, concentrandosi sulle performance e sui brani proposti. Saranno poi votati dalla giuria della Sala stampa e della tv e web, che contribuiranno a produrre la classifica provvisoria con le prime 5 posizioni. Seguiranno poi nelle serate successive le consuete cover e duetti e anche dalla partecipazione di ospiti internazionali. Questa sera, Amadeus sarà affiancato da Marco Mengoni in veste di co-conduttore, ma anche come super ospite vincitore della scorsa edizione grazie al brano “Due Vite”. I due palchi esterni invece ospiteranno, il secondo classificato a Sanremo 2023, Lazza , che si esibirà dal Suzuki Stage, mentre dal suggestivo scenario della nave Costa Smeralda gli spettatori potranno assistere alla performance del rapper Tedua.

Sanremo 2024 prima serata, ospiti ed esibizioni dal Suzuki Stage e Costa Smeralda

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 sarà incentrata sull’esibizione dei cantanti in gara. Amadeus, come annunciato, sarà affiancato da Marco Mengoni che comparirà come ospite speciale riproponendo il brano con il quale ha trionfato lo scorso anno all’Ariston. I due ospiti esterni si esibiranno dal Suzuki Stage e sul palco della Costa Smeralda. Il primo sarà Lazza, rapper molto amato che è arrivato al secondo posto nella scorsa edizione con il brano “Cenere”. L’artista si esibirà in un mini live in collegamento in diretta con L’Ariston, durante il quale proporrà in esclusiva per gli spettatori un mix delle sue canzoni più famose.

Dalla nave da crociera Costa invece, seguirà l’esibizione live di un altro rapper, Tedua, nome d’arte di Mario Molinaro, conosciuto dal pubblico soprattutto per il mixtape: “Aspettando Orange County“, e per le collaborazioni con altri artisti famosi del genere come: Ghali, Sfera Ebbasta e Rkomi. Il cantante proporrà alcuni dei suoi più famosi brani sia durante la prima serata che in chiusura del festival, quando tornerà ad essere in collegamento con Sanremo in occasione dell’ultima serata, sabato 10 febbraio.











