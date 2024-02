Sanremo 2024, Suzuki Stage e alla Costa Smeralda/ Ospiti ed esibizioni seconda serata

Sanremo 2024, la seconda serata del festival, mercoledì 7 febbraio vedrà la partecipazione di due ospiti speciali che si esibiranno sui palchi esterni in collegamento con l’Ariston. Saranno Bob Sinclair e Rosa Chemical, rispettivamente dal Suzuki Stage e dalla nave da crociera Costa Smeralda. Oltre ai 15 cantanti in gara che saranno presentati dagli altri concorrenti, la competizione sarà arricchita da vari intermezzi con ospiti dal mondo della musica e dello spettacolo. La prima esibizione quindi sarà quella da Piazza Colombo, dalla quale ieri sera il secondo classificato dello scorso anno, Lazza, ha riproposto il successo “Cenere”.

Sul palco ci sarà questa sera, il rapper e cantautore Rosa Chemical, uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione precedente di Sanremo. Non solo per il successo ottenuto con il brano “Made in Italy” che aveva presentato nel 2023, e che è subito diventato una hit, ma soprattutto per il provocatorio e trasgressivo gesto del bacio a Fedez, un episodio rimasto ormai nella storia del festival per le polemiche che ne sono seguite .

Sanremo 2024, esibizioni ospiti seconda serata, Bob Sinclair alla Costa Smeralda

Sanremo 2024, la scaletta della seconda serata del festival, arrivato alla 74esima edizione prevede la partecipazione di Giorgia nelle vesti di co conduttore insieme ad Amadeus e molti ospiti italiani ed internazionali. Dopo il collegamento esterno con il Suzuki Stage sarà il turno del consueto appuntamento con il palco della Costa Smeralda dal quale ieri si è esibito il rapper Tedua. Oggi sarà il turno di un artista che riporterà la tipica atmosfera da disco anni 90, uno dei Dj più amati ed apprezzati della pop dance di tutto il mondo, Bob Sinclair .

Il produttore francese sarà alla consolle per una performance durante la quale riproporrà le sue hit più famose, tra le quali molti remix di storici brani italiani rivisitati in chiave elettronica. Facendo scatenare e ballare i passeggeri e gli spettatori a casa e quelli collegati dall’Ariston, sullo sfondo del suggestivo scenario della piscina galleggiante all’interno della lussuosa nave da crociera.











