Sanremo 2024, Suzuki Stage e Costa Smeralda: ospiti ed esibizioni finali/ Achille Lauro e Tedua

Con la finale del Festival di Sanremo 2024 si concluderà anche il ciclo di eventi presso la Costa Smeralda, la nave da crociera di Costa che sta accompagnando il festival della canzone italiana, ormeggiata al largo del porto sanremese. Grandi esibizioni queste sera dopo lo show dance di Gigi D’Agostino di ieri che ha fatto ballare centinaia di persone. Oggi, ad animare gli ospiti della Costa Smeralda ci sarà il noto trapper Tedua, fra gli artisti più affermati del settore nonché fra quelli più amati dai giovani. Sarà quindi il Gran Finale sulla Costa Smeralda con l’esibizione live di “Wild Bandana” al Beach Club o in diretta dal Colosseo.

Geolier: "Vincere Sanremo 2024? Non faccio calcoli"/ Il mio obiettivo è..."

Ma non finisce qui perchè la festa del finale di Sanremo 2024 si chiuderà a tarda ora visto che dopo il live del trapper spazio all’evento RED Club powered by Amazon Music con la musica del dj guest Damianito. Costa fa sapere che nel corso della giornata odierna, invece, ci saranno anche le attività dei trainer di Techonogym con la musica anni 2000, mentre nel pomeriggio laboratorio floreale con una Masterclass by Canon, ma anche il Music Game che metterà alla prova gli ospiti sulla musica degli Anni 2000.

Fantasanremo 2024, punti e bonus quarta serata, le quotazioni/ -30 a Geolier per i fischi dalla platea

SANREMO 2024, SUZUKI STAGE E COSTA SMERALDA: IL MEDLEY DI ACHILLE LAURO IN PIAZZA COLOMBO

Infine spazio al giornalista e critico musicale Ernesto Assante, che esplorerà le tappe più significative della musica sempre anni 2000. Con la finale di Sanremo 2024 spazio anche all’ultima esibizione presso il Suzuki Stage situato in Piazza Colombo dove ieri sera si sono esibiti i Rappresentanti di Lista.

Questa sera toccherà ad Achille Lauro accendere il palco. Per la finalissima di Sanremo 2024 l’artista laziale si esibirà con un medley dei suoi brani più noti, leggasi “Rolls Royce”, “Me ne frego”, “Bam Bam Twist”, “Domenica” e “16 Marzo”, cercando di conquistare il pubblico locale nonostante un clima non proprio favorevole vista la perturbazione che si è abbattuta sull’Italia in queste ore.

Sanremo 2024, Fiorello: “Amadeus fa il 60%, dovrebbe fare un partito”/ E sul vincitore del Festival...

© RIPRODUZIONE RISERVATA