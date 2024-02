Sanremo 2024, terza serata/ Diretta, scaletta, cantanti e ospiti: Teresa Mannino sul palco con Amadeus

Festival di Sanremo 2024, terza serata: Teresa Mannini co-conduttrice

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Dopo il successo delle prime due puntate, Amadeus torna alla conduzione della kermesse canora accompagnato da una nuova co-conduttrice. Dopo Marco Mengoni e Giorgia, questa sera al suo fianco ci sarà Teresa Mannino. La celebre comica impreziosirà la serata con interventi divertenti e gag col conduttore.

Pubblicità occulta alle scarpe di John Travolta: Striscia la notizia "pizzica" Sanremo 2024/ Rai si difende

Come già avvenuto ieri, anche nella terza serata di Sanremo 2024 si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara e saranno gli artisti che si sono esibiti ieri a fare questa volta da presentatori. Gli abbinamenti cantanti-presentatori sono stati decretati da un’estrazione a sorte durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina. A decretare i Top 5 di questa terza serata sarà ancora la combinazione, al 50%, di Giuria della Radio e televoto. Alla fine della serata, sommate le votazioni, saranno comunicati i primi cinque classificati.

Abiti Sanremo 2024 terza serata: stilisti e vestiti/ Teresa Mannino veste Roberto Cavalli, Angelina in Etro

Sanremo 2024, gli ospiti della terza serata

La gara di Sanremo 2024 sarà come sempre intervallata da una serie di ospiti. Per questa terza serata Amadeus avrà il piacere di avere sul palco l’attore Russell Crowe. La star hollywoodiana sarà all’Ariston in vesti inedite: quelle da cantante, esibendosi insieme alla sua band. Spazio poi a due grandi voci della canzone italiana: Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo festeggerà i 40 anni del suo primo successo ‘Terra promessa’, canzone con la quale nel 1984 vinse nella categoria Nuove Proposte.

Sabrina Ferilli presenterà poi la nuova fiction ‘Gloria’; mentre Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. Parlando invece del Sanremo esterno all’Ariston, stasera in Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara, quest’anno conduttrici anche del Prima Festival, mentre sulla Costa Concordia ci sarà il rapper Bresh.

Amadeus: “Nessuno è venuto a bussarmi per rinnovare dopo Sanremo 2024…”/ “Non cerco le polemiche”

Chi canta nella terza serata di Sanremo 2024? Scaletta e ordine di uscita cantanti

Questa la scaletta della terza serata di Sanremo 2024, con l’ordine di uscita dei cantanti e chi sarà a presentarli:

Il Tre – “Fragili” presentato da Loredana Bertè

Maninni – “Spettacolare” presentato da Alfa

Bnkr44 – “Governo Punk” presentati da Fred De Palma

Santi Francesi – “L’amore in bocca” presentati da Clara

Mr.Rain – “Due altalene” presentato da Il Volo

Rose Villain – “Click boom!” presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso – “Fino a qui” presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” presentati da BigMama

Angelina Mango – “La noia” presentata da Irama

Diodato – “Ti muovi” presentato dai The Kolors

Ghali – “Casa mia” presentato da Mahmood

Negramaro – “Ricominciamo tutto” presentati da Emma

Fiorella Mannoia – “Mariposa” presentata da Annalisa

Sangiovanni – “Finiscimi” presentato da Renga Nek

La Sad – “Autodistruttivo” presentati da Geolier

© RIPRODUZIONE RISERVATA