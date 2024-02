Sanremo 2024, The Kolors é disco d’oro con “Un ragazzo, una ragazza”/ La reazione al nuovo traguardo!

Sanremo 2024, The Kolors ottengono la certificazione di disco d’oro per le vendite di “Un ragazzo, una ragazza”

The Kolors conquistano il disco d’oro con il singolo promosso al Festival di Sanremo 2024, “Un ragazzo, una ragazza”. É quanto si apprende al rilascio delle nuove certificazioni di vendita musicali che Fimi Italia rende note in un post virale su Instagram, relativo ai dati aggiornati nel Belpaese all’ottava settimana di competenza nell’anno corrente 2024. Tra le altre certificazioni di vendita, riprese nel post che é ora virale su Instagram, habemus poi Annalisa, Mahmood, Geolier e Angelina Mango, che reduci da Sanremo 2024 ottengono il disco di platino, per i rispettivi singoli sanremesi.

Antonella Clerici conduttrice di Sanremo 2025? "Non ci penso"/ "Ho i miei programmi che vanno molto bene"

E, sebbene la band ispirata al fenomeno global della grande bellezza di Napoli nel mondo non si sia classificata sul podio alla finale del Festival di Sanremo 2024, intanto, The Kolors può festeggiare il nuovo traguardo musicale. Ossia la certificazione di disco d’oro, per le oltre 50mila copie vendute con il singolo lanciato a Sanremo 2024: “Un ragazzo, Una ragazza”. Una up-tempo prettamente EDM e in perfetta chiave funk, stilizzata The Kolors.

Striscia la Notizia vs Rai per pubblicità occulta a Sanremo 2024/ "John Travolta non è arrivato all'ultimo"

Il traguardo nel dopo-Sanremo 2024 e la reazione social di The Kolors

E non può mancare la pronta reaction all’ambito riconoscimento di Stash Fiordispino & The Kolors: “È una sensazione incredibile. UN RAGAZZO UNA RAGAZZA è già disco d’oro! Non posso non pensare a un anno fa… -si apprende tra le righe del post della reaction della band al riconoscimento conseguito -.Quando anche solo un decimo di quello che stiamo vivendo sarebbe stata una buona occasione per stappare una bottiglia di champagne…”, prosegue il messaggio postato su Facebook da The Kolors.

E tra le righe del post rilasciato online, poi, si leggono ancora, delle parole entusiaste e autocelebrative per il traguardo del gruppo, che si impone nella classifica Earone Airplay 2024, tra le canzoni più trasmesse dalle radio su scala nazionale:

“Oggi quello champagne ha un gusto ancora più intenso! Allora sapete che c’è? CIN CIN a tutti.. Alla vostra!”

Geolier: lo sfogo su Threads diventa virale/ "Mi manca il vecchio me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA