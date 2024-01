Sanremo 2024: trapelati gli autori delle canzoni/ Il ruolo degli ex Amici The Kolors, Angelina Mango e…

Sanremo 2024, trapelano online gli autori delle canzoni Big: il comune denominatore degli ex Amici

A prima firma Il sussidiario.net é possibile anticipare gli autori della canzoni, che i concorrenti Big sono chiamati a presentare sul palco di Sanremo 2024, e intanto Angelina Mango e The Kolors per la quota ex Amici spiccano in modo particolare.

Sulla base della fonte insider si attenzionano gli attesi nomi sulla pagina online Wikipedia del Festival di Sanremo 2024. Possono, quindi, dirsi presto preannunciati tutti gli autori dei testi delle canzoni Big in gara. Questo, in largo anticipo rispetto al periodo di messa in onda della kermesse al titolo di Canzone italiana , che avrà luogo al Teatro Ariston della riviera ligure dal 6 al 10 febbraio 2024.

Non può dirsi ufficiale la set-list degli autori della canzoni Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, tuttavia provvisoriamente é attendibile. E potrebbe rivelarsi il preludio ad un Festival all’insegna dei grandi autori contemporanei di numerose hit , magari anche premiate con certificazioni di vendita di dischi d’oro e dischi di platino, complici i fenomeni giovani uscenti dai talent show, come Angelina Mango e the Kolors, entrambi ex Amici.

I curiosi particolari della lista degli autori di Sanremo 2024

E l’elemento che emerge in modo particolare dalla lista degli autori é che tra i giovani cantautori uscenti di Amici di Maria De Filippi vi siano diversi elementi concorrenti a Sanremo 2024 in un doppio ruolo, quello di cantante e autore delle canzoni Big. Come nel caso di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Angelina Mango, Maninni, Sangiovanni e The Kolors.

Per il brano di Alessandra Amoroso ammesso a Sanremo 2024– Fino a qui – gli autori anticipati sono la stessa ex Amici A. Amoroso, F. Abbate, J. Ettorre, A. Merli e F. Clemente. A seguire, per il brano di Alfa – Vai!- gli autori sono lo stesso Alfa M. A. Jackson e I. B. Scott. Tra gli altri autori anticipati, poi, prosegue nel seguente ordine la set-list di spoiler su Sanremo 2024:

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk – D. Caponi, A. Locci, D. Lombardi, P. Serafini, M. Vittiglio e J. Ettorre

Bnkr44 – Governo punk – D. Caponi, A. Locci, D. Lombardi, P. Serafini, M. Vittiglio e J. Ettorre Clara – Diamanti grezzi – C. Soccini, A. La Cava e F. Catitti

Dargen D’Amico – Onda alta – D. D’Amico, E. Roberts, G. Fazio, S. Marletta e Cheope

Diodato – Ti muovi – Diodato

Emma – Apnea – E. Marrone, P. Antonacci, J. Boverod e D. Petrella

Fiorella Mannoia – Mariposa – F. Mannoia, C. Di Francesco, M. Cerri, Cheope e F. Abbate

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole – F. De Palma, J. Ettorre e J. Boverod

Gazzelle – Tutto qui – Gazzelle e F. Nardelli

Geolier – I p’ me, tu p’ te – Geolier, D. Simonetta, P. Antonacci, D. Totaro, F. D’Alessio, G. Petito e Michelangelo

Ghali – Casa mia – Ghali, D. Petrella e Michelangelo

Il Tre – Fragili – Il Tre, G. Di Mario, P. Zou, F. M. Aprili e I. Sinigaglia

Il Volo – Capolavoro – E. Roberts, S. Marletta e M. Tenisci

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo – M. Botticini, M. Paganelli, R. Zanotti, F. E. Clemente e E. Fonte

Loredana Bertè – Pazza – L. Bertè, L. Chiaravalli, A. Bonomo e A. Pugliese

Mahmood – Tuta gold – Mahmood, J. Ettorre e F. Catitti

Mahmood – Tuta gold – Mahmood, J. Ettorre e F. Catitti Maninni – Spettacolare – Maninni, R. W. Guglielmi, G. Pollex, M. F. Xefteris

Mr. Rain – Due altalene – Mr. Rain e L. Vizzini

Negramaro – Ricominciamo tutto – G. Sangiorgi

Renga e Nek – Pazzo di te – F. Renga, Nek, D. Mancino, Dardust e L. Chiaravalli

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita – E. Roberts, S. Marletta e Cheope

Rose Villain – Click boom! – R. Luini, A. Ferrara e D. Petrella

Sangiovanni – Finiscimi – Sangiovanni, P. Miano, F. Vaccari, A. Ferrara e F. Campedelli

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza – A. Fiordispino, D. Petrella e F. Catitti

A trionfare a Sanremo 2024 sarà, quindi, di nuovo Davide Petrella? Impossibile non notare che Davide Petrella figuri tra gli autori di quattro brani ammessi alla gara Big, di Ghali, Emma Marrone, Rose Villain e The Kolors. Lo scorso anno l’autore firmava “Due vite” di Marco Mengoni che si è piazzato al primo posto sul podio del Festival di Sanremo 2023, e “Cenere” di Lazza che si è classificato al secondo posto.

