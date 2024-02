Sanremo 2024: vincitore Premio della critica Mia Martini/ A Loredana Berté il voto dei giornalisti

Sanremo 2024, Premio della critica Mia Martini a Loredana Berté

Loredana Berté ha vinto il Premio della critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2024. Dei 119 voti dei giornalisti accreditati presso al Sala Stampa, tutti validi, la rocker ne ha raccolti ben 54, staccando Fiorella Mannoia, a cui ne sono andati 16, uno in più di Diodato, al terzo posto. La finale del Festival di Sanremo 2024, nella quale si sceglie il ‘successore’ di Marco Mengoni, trionfante l’anno scorso, accende i riflettori anche sul Premio della critica Mia Martini.

Premiazione, questa, che viene fatta separatamente a quella del vincitore della kermesse musicale, ma sempre durante la serata finale del festival, e che si unisce anche alle altre premiazioni accessorie, come quello al Miglior Testo, alla Migliore Composizione e quello della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’.

Cos’è il Premio della critica Mia Martini: chi l’ha vinto più volte

Insomma, attorno al Premio della critica Mia Martini per questo Festival di Sanremo 2024 c’era grande attesa, anche perché rappresenta, per gli artisti, un’onorificenza quasi al pari del premio generale. Istituito per la prima volta nel 1982, inizialmente non fu formalmente riconosciuto ma era fine a premiare l’artista più apprezzato dalla stampa specializzata. Nel 1983, invece, fu formalizzato, diventando poi un appuntamento fisso ed apprezzatissimo. La prima assegnataria del Premio della critica di Sanremo, quasi ovviamente, fu Mia Martini, al quale fu intitolato solamente a partire dal 1996 per commemorarne la morta avvenuta l’anno prima. A livello generale, invece, gli artisti che hanno vinto più volte il premio sono stati Mia Martini, Patty Pravo e Daniele Silvestri (tre volte l’uno).

Premio della critica Mia Martini: chi è il favorito a Sanremo 2024

Per quanto riguarda la scelta del vincitore del Premio della critica Mia Martini dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, ricordiamo che ricade su una giuria composta in parte da giornalisti specializzati e in parte da critici musicali, ovvero: Giò Alajmo (inviato del Gazzettino di Venezia), Cristina Berretta (inviata di Famiglia Cristiana), Santo Strati (inviato della Gazzetta del Popolo).

Prima che fosse noto il nome del vincitore di Sanremo 2024 del Premio della critica Mia Martini, non sono mancati alcuni pronostici. La favorita, neanche a dirlo, era proprio Loredana Bertè che già nella primissima serata del festival è stata la favorita dalla sala stampa, peraltro strappando una standing ovation durante le ultime prove e durante la stessa serata. Tuttavia, a contendersi il Premi della critica Mia Maritini in questo Sanremo 2024 con la Bertè c’è stata anche Fiorella Mannoia, che nella prima serata è riuscita ad incantare l’Ariston, invece BigMama, apprezzata in sala grazie alla canzone contro il bullismo e, poi, vittima degli haters online, non è entrata nella top 3.

