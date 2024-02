Sanremo 2024: vincitore Premio Sala Stampa Lucio Dalla/ Angelina Mango con “La noia” conquista tutti

Angelina Mango con “La noia” ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla a Sanremo 2024

Nella serata di oggi si conclude ufficialmente l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, giunto alla sua 74esima edizione, oltre che con l’incoronazione (simbolica) del vincitore, anche con l’assegnazione del Premio Sala Stampa Radio-TV-Web ‘Lucio Dalla’. A vincere è stata Angelina Mango con “La noia“.

ANGELINA MANGO, VINCITRICE SANREMO 2024?/ Canta 'La Noia' e cade, Amadeus: "Ci hai fatto preoccupare"

La posizione della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ sul vincitore del Premio nel Festival di Sanremo 2024 era del tutto ignota fino a qualche ora fa. La vincitrice è stata annunciata durante la diretta della finalissima, dopo la formalizzazione del vincitore del Festival. L’attesa è finita ed è ripagata con l’assegnazione di tutti i premi in palio in questo 74esimo festival della musica italiana. Questa onorificenza, infatti, si unisce a quella assegnata dalla Critica ed intitolata a Mia Martini, al Premio Bardotti al Miglior testo e a quello alla Composizione musicale dedicato a Bigazzi.

"LA NOIA" TESTO COMPLETO CANZONE ANGELINA MANGO SANREMO 2024/ Un invito a "mangiare" la vita

Sanremo 2024: cos’è e storia del Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’

Istituito formalmente nel 2001, il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ era noto, in quegli anni, come ‘Premio della critica Radio TV Private’, ed era del tutto simile a quello intitolato a Mia Martini. Nel 2013, poi, la sala stampa del Palafiori di Sanremo, che è sempre stata l’assegnataria del premio dedicato al cantautore bolognese, è stata intitolata a Lucio Dalla, portando al cambio di nome anche al premio. Ad assegnare il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ sono, appunto, i giornalisti esperti del settore ed inviati dai principali media, che seguono il festival dal Palafiori di Sanremo. Nell’assegnazione non vi è alcuna distinzione tra artisti ‘Big’ e nuove proposte, mentre vincere il premio (come in tutti gli altri casi) non comporta alcun beneficio di tipo economico per cantanti e musicisti.

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango/ "Condividiamo molto, ci vogliamo bene"

Chi ha vinto il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ a Sanremo dal 2001 al 2023

Lo scorso anno a vincere il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ durante Sanremo furono Colapesce Dimartino con la loro “Splash”, replicando la vittoria del 2021 grazie a “Musica leggerissima“. Nel mezzo, ovvero nel 2022, vinse Gianni Morandi, con “Apri tutte le porte“, mentre risalendo al 2020 fu Diodato a vincere, con “Fai Rumore“. Nel 2019 vinse, invece, “Argentovivo” di Daniele Silvestri, preceduto da Lo Stato Sociale, nel 2018, con “Una vita in vacanza“. Nel 2017 fu, invece, Fiorella Mannoia a vincere il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ al Festival di Sanremo, grazie alla sua “Che sia benedetta“. Il 2016 è stato l’anno degli Stadio con “Un giorno mi dirai“, preceduti nel 2014 da Nek con “Fatti avanti amore“. Perturbazione si portò a casa il premio con “L’unica” nel 2014, mentre nel 2013 l’onore spettò a Elio e le Storie Tese con “La canzone mononota“.

Ancora, Arisa vinse il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ al Festival di Sanremo 2012 con “La Notte“, preceduta da Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore“. Il 2010 vide Malika Ayane con “Ricomincio da qui” portarsi a casa il premio; il 2009 fu Povia con “Luca era gay“; il 2008 Loredana Bertè con “Musica e Parole“; nel 2007 Simone Cristicchi con “Ti regalerò una rosa”; nel 2006 i Nomadi con “Dove si va”; il 2005 Francesco Renga con “Angelo“; 2004 Marco Marini con “L’uomo volante“; 2003 Alexia con “Per dire di no“; 2002 Daniele Silvestri con “Salirò” ed, infine, nel 2001 se lo portò a casa Elisa con “Luce (Tramonti a Nord Est)“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA