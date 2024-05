Sanremo 2025: al Festival di Carlo Conti debuttano Holden e Ayle/ L’anticipazione bomba sugli ex Amici 2024

Mentre festeggia l’uscita del nuovo album dal titolo “Joseph”, Holden si scopre protagonista del totonomi sui possibili nuovi partecipanti al Festival di Sanremo 2025, e insieme a lui vi é anche Ayle, entrambi i giovani provengono dalla scuderia di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Holden e Ayle, debutto TV a Sanremo 2025, dopo Amici?

Con la notizia della scelta di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 al posto di Amadeus, si fa altrettanto incessante la voce che indica la quota blu dei cantautori concorrenti di Amici 2024 come tra le più gettonate dei papabili nuovi artisti in corsa per Sanremo 2025.

Chiaramente é ancora presto per avere anticipazioni ufficiali, ma le voci di font vicine alla produzione del Festival vedrebbero Holden e Ayle come due tra i candidati favoriti alle selezioni in cantiere per il posto di concorrente Big al prossimo Sanremo.

Dopo essersi dati battaglia con le canzoni scritte e presentate ad Amici 2024, i due cantautori beniamini della Generazione zeta si vedrebbero ora contendersi il debutto al Festival e pare che il neo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, Carlo Conti, sia propenso a pescare nel talent di Maria De Filippi.

Perché Holden e Ayl sono favoriti alla partecipazione a Sanremo 2025?

Quindi, stando alle anticipazioni che vi abbiamo fornito in esclusiva, parrebbe che ad avere la meglio nella corsa a Sanremo 2025 sarebbero i cantanti uomini di Amici 2024 e non tanto le cantanti donna. Non per una discriminazione di genere, ci mancherebbe, ma perché i due giovani. Holden e Ayle, sono anche cantautori, scrivono i testi delle loro canzoni, che sono molto apprezzati, e addirittura Holden produce anche la sua musica. Una polivalenza e un estro che il nuovo “capo” di Saremo 2025 vede di buon occhio, vorrebbe valorizzare e portare sul palco del Festival.

Nel frattempo, il protagonista alla puntata finale di Amici 2024, Holden, rimane sibillino quando é incalzato sui progetti futuri e sull’ipotesi di una sua partecipazione a Sanremo 2025: “Rispondo: vedremo… Chi lo sa…”, dichiara il talento scoperto da Maria De Filippi intervistato in una round interview concessa a Fanpage dopo Amici 2024.











