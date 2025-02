Alessia Marcuzzi: la gag con Achille Lauro a Sanremo 2025 divide il web: “A parte invertite sarebbe molestia”

È finita al centro di pesanti critiche Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025 a causa della sua gag con Achille Lauro. Nel dettaglio infatti la conduttrice e co-conduttrice della serata finale della Kermesse canora ha iniziato ad abbracciare tutti nella platea dell’Ariston e quando ha dovuto presentare il cantante di Incoscienti Giovani non ci ha pensato due volte ed è corsa ad abbracciarlo e ‘toccarlo’ senza ovviamente scendere nel volgare. Tuttavia sul web non tutti hanno apprezzato la gag.

Sui social infatti i commenti sono divisi tra chi la critica pesantemente e chi invece apprezza la sua spontaneità. E così su X si legge: “Chiudete gli occhi e pensate cosa sarebbe accaduto se un conduttore si fosse approcciato ad un’artista (figa) in gara nella maniera in cui la Marcuzzi ha fatto con Lauro. Ora apriteli.” “Alessia Marcuzzi ha iniziato questo casino degli abbracci solamente per usarlo come scusa per abbracciare Achille Lauro.” Non mancano però i commenti a favore: “Percepitemi come Alessia avvinghiata ad Achille che non ha intenzione di mollarlo.”

Le altre co-conduttrici del Festival Katia Follesa e Geppi Cucciari e per loro i complimenti si sono sprecati. Per Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025 ci sono state invece molte più critiche ed il web si è mostrato diviso tra: “Certo che passare da Geppi Cucciari ad Alessia Marcuzzi che cerca a tutti i costi di fare la simpatica è un’agonia.” “Ma solo io la trovo cringe stasera la Marcuzzi.” “Alessia è tutta la sera con sti abbracci…pessima, fuori luogo, inutile comparsa… un abisso.” Non mancano però anche i commenti a favore: “Ad Alessia non importa presentare gli artisti lei sta lì solo per raccontare i cazzi suoi e fare caciare, adoro.”