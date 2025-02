Beatrice Luzzi polemica su Sanremo 2025. Lo scorso anno, l’attrice è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello, classificandosi al secondo posto. Il suo percorso ha riscosso così tanto successo che Alfonso Signorini ha deciso di richiamarla come opinionista del reality, ruolo in cui si è distinta per i suoi commenti taglienti. Ebbene, l’ex gieffina non si è lasciata scappare l’occasione di esprimere le sue opinioni pungenti anche sul Festival della Canzone Italiana, lasciandosi andare a giudizi che hanno fatto discutere, in particolare uno sull’ospitata di Jovanotti.

Ieri, martedì 11 febbraio, Lorenzo Cherubini (questo il suo vero nome) è stato il superospite della serata inaugurale della kermesse musicale. Il cantante si è esibito in un medley di alcune delle sue più grandi hit, tra cui “L’ombelico del mondo”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” e “A te”. La performance ha intrattenuto il pubblico, sia in teatro che a casa, con tanto di una quasi caduta accidentale dell’artista. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato l’apparizione del cantautore. Tra questi, è spiccata la Luzzi, che, proprio durante l’esibizione, ha scritto su X: “Meglio Bernardo“.

Beatrice Luzzi commenta Sanremo 2025: la stoccata a Jovanotti

Con quel commento, Beatrice ha chiaramente fatto riferimento a Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti. Bernardo è stato uno dei concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello, fino alla sua eliminazione avvenuta due settimane fa. Dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia, è stato ospite a Verissimo, dove ha svelato di non aver ancora sentito il fratello: “Devo farci una bella chiacchierata. Siamo molto diversi, io parlo e lui si chiude, a volte non riesco a decifrarlo. Non sono ancora riuscito a parlarci da quando sono uscito. Gli ho mandato dei messaggi, ma adesso è in promozione con il disco e forse non li ha letti o forse non è contento che abbia fatto questa cosa. È un grande mistero”.

Non è chiaro se la stoccata della Luzzi fosse un riferimento al comportamento del cantante nei confronti di Bernardo o se, invece, si trattasse semplicemente di una battuta nata dal suo scarso apprezzamento per la performance in generale. Fatto sta che il suo post ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando le reazioni divertite degli utenti. Successivamente, sempre commentando Sanremo 2025, l’opinionista ha invece espresso grande apprezzamento per la canzone di Tony Effe.