Bresh, uno dei cantanti più amati di Sanremo 2025, è finito al centro del gossip. Il rapper è tra i nomi più apprezzati dalle nuove generazioni e, quest’anno, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Festival della Musica Italiana con il brano “La tana del Granchio“. Si tratta di un vero e proprio inno alla libertà, che sta già scalando le classifiche delle principali piattaforme di streaming. Ad accompagnarlo in quest’esperienza c’è la fidanzata Elisa Maino, famosa influencer e tiktoker alla quale è legato da circa due anni. I due formano una delle coppie più amate dai più giovani, generando migliaia di like e condivisioni solo con una foto.

Tuttavia, questa storia d’amore potrebbe essere a rischio a causa di alcuni rumors che hanno iniziato a circolare negli ultimi giorni. Dopo la sua prima performance sul palco dell’Ariston, Alessandro Rosica (L’Investigatore Social) ha condiviso un video in cui allude al fatto che il cantante non sarebbe fedele alla fidanzata. “Lui fa quello che vuole e nessuno dice niente. Ma io non posso fare finta di niente. E questo è un grande furbetto. E la Maino, dorme o non dorme?”, ha detto l’esperto di gossip.

Sanremo 2025, Bresh nel mirino: i gossip su un presunto tradimento alla fidanzata Elisa Maino

Dopo le rivelazioni di Alessandro Rosica, sui social è scoppiato il caos. L’indiscrezione su un presunto tradimento di Bresh nei confronti di Elisa Maino ha fatto il giro del web, scatenando una pioggia di reazioni. In tanti, infatti, credono che il rumor sia vero, analizzando anche le interviste che il cantante ligure ha rilasciato nel corso della settimana sanremese. Ad esempio, in un video condiviso da Fanpage, ha dovuto mostrare il contenuto del suo telefono, tra cui l’ultima foto scattata, l’ultimo messaggio ricevuto e l’ultimo post salvato.

“Ultimo post salvato su Instagram? Qua potremmo avere problemi. Ah no, mi sono salvato ragazzi. Appena dopo ed ero rovinato”, ha detto scherzando il cantante. Nonostante l’ironia, però, la “preoccupazione” del rapper non è sfuggita agli utenti, che hanno iniziato a lasciare commenti invitando la Maino a “stare attenta”. Per ora, nessuno dei due diretti interessati ha commentato i gossip. Al contrario, l’influencer ha continuato a supportare il fidanzato, condividendo sui social le sue giornate nella città dei fiori o spronando i suoi 3 milioni di followers ad ascoltare il brano presentato dal 28enne ligure a Sanremo 2025.