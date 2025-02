Sanremo 2025 sta per aprire i battenti e c’è grande curiosità di vedere all’opera tutti i cantanti e ascoltare per la prima volta le canzoni in gara. Sono ben trenta i concorrenti che prendono parte a questa edizione, che vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione. Dunque chi sono i protagonisti scelti dal nuovo direttore artistico?

Da Achille Lauro a con Incoscienti giovani a Giorgia con La Cura per me, passando per Gaia con Chiamo io chiami tu, Coma_Cose con il brano Cuoricini, Francesco Gabbani con la canzone Viva la vita, Willie Peyote con Grazie ma no grazie, Noemi con Se ti innamori muori, Rkomi con Il ritmo delle cose e, ancora, i Modà capitanati da Kekko Silvestre con Non ti dimentico, Rose Villain con Fuorilegge, Brunori SAS con L’albero delle noci, Irama con Lentamente, Clara con Febbre, Massimo Ranieri con il brano Tra le mani un cuore e, poi, Emis Killa con Demoni.

Non finisce qui, naturalmente. Abbiamo detto che sono ben trenta i cantanti a concorrere per la vittoria di Sanremo 2025, con nuove canzoni tutte da assaporare. E allora, proseguendo la lista degli artisti impegnati all’Ariston, abbiamo Sarah Toscano con Amarcord, Fedez con Battito, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, Joan Thiele con Eco, The Kolors con Tu con chi fai l’amore, Bresh con La tana del granchio, Marcella Bella con Pelle diamante, Tony Effe con Damme ‘na mano, la sensualissima Elodie con Dimenticarsi alle sette, il giovane Olly con Balorda nostalgia, Francesca Michielin con Fango in paradiso e ancora Lucio Corsi con la canzone Volevo essere un duro, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento con La mia parola, Serena Brancale e Rocco Hunt, rispettivamente con Anema e core e Mille volte ancora.

C’è grande attesa, come ogni anno, per la prima puntata della kermesse. Sanremo 2025 ha messo in grande difficoltà Carlo Conti, che per sua stessa ammissione avrebbe voluto ampliare ulteriormente la lista dei cantanti in gara. Ricordiamo che in origine sarebbero dovuti essere ventiquattro gli artisti in scaletta, numero che poi è lievitato a trenta. “Ho dovuto fare una scelta ma potevano esserci altri dieci cantanti”, ha confidato in una intervista al TG1.