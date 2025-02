Chi ha rotto veramente la statua di Carlo Conti al DopoFestival di Sanremo 2025? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo da ieri. Ma, facciamo un passo indietro. La prima serata del Festival ha diviso il pubblico. Da un lato, c’è chi ha apprezzato la rapidità di Conti, che ha permesso ai telespettatori di andare a dormire ad un orario decisamente più comodo degli scorsi anni. Dall’altro, però, in tanti l’hanno trovata eccessivamente lineare e noiosa, sentendo la mancanza di momenti caotici e dinamici. Ebbene, a fornire un po’ più d’intrattenimento ci ha pensato il DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan con la compagnia di Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e Alessandra Celentano.

In particolare, c’è stato un incidente con la cantante Gaia Gozzi che ha fatto il giro del web. Ad un certo punto, Cattelan ha iniziato a ballare insieme a Gaia e i suoi ballerini sulle note di “Chiamo Io Chiami Tu“, il suo brano in gara a Sanremo. Peccato che, durante la coreografia, uno dei ballerini abbia accidentalmente urtato la statua di Carlo, facendole perdere un braccio, che è caduto nel bel mezzo della performance. Vale la pena sottolineare che la statua era una parodia di quella di Mike Bongiorno, “inaugurata” scherzosamente da Cattelan fuori dal Teatro Ariston.

Sanremo 2025, incidente durante il DopoFestival: ecco chi ha veramente rotto la statua di Carlo Conti

Dunque, a rompere la statua non è stata Gaia Gozzi, bensì uno dei suoi ballerini che, involontariamente, ha sferrato un “colpo volante” alla replica del direttore artistico della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La scena ha ovviamente divertito tutti i presenti, tanto che Gaia e il suo corpo di ballo non riuscivano a trattenere le risate. “Doveva succedere”, ha commentato ironicamente Alessandro Cattelan, che ha poi condiviso il video sui social, scusandosi con Carlo Conti. “Ciao, alla prossima amputazione!”, ha esclamato sarcasticamente la cantante.

Il video ha fatto il giro del web, finendo per essere uno dei momenti più condivisi della serata. Nel corso della prima puntata di Sanremo 2025, infatti, non ci sono stati molti momenti memorabili. In tanti hanno notato l’evidente fretta di Conti nel voler terminare rapidamente, presentando i cantanti uno dopo l’altro senza concedere agli spettatori il tempo di godersi lo spettacolo, né a Gerry Scotti e Antonella Clerici l’opportunità di avere maggiore spazio. Questa sera, mercoledì 12 febbraio, il conduttore si concederà maggiore libertà sul palco dell’Ariston? Chissà…