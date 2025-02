L’ultima foto di Sanremo 2025 pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto molto discutere. Oltre ad essere diventata virale per la figura di Fedez messa accanto ad Achille Lauro in sostituzione di Emis Killa – ironia della sorte – abbiamo un altro caso importante, quello della cantante Clara, che è uscita con sei dita. Dopo l’uscita del settimanale, infatti, molti si sono chiesti cosa sia successo alle mani dell’artista che quest’anno porterà in gara un brano intitolato “Febbre“.

Che dire, l’intelligenza artificiale stavolta l’ha combinata proprio grossa! Un po’ come era successo per la “foto di famiglia” di Kate Middleton, anche per Sanremo 2025 è partita la bufera sui social: “Quando si usa male photoshop succede questo“, scrive un utente sui social. “E sono tutti indici“, “Quante gliene ha fatte l’AI“, sono solo alcuni dei commenti che si stanno rincorrendo sotto la foto di Tv Sorrisi e Canzoni. Fortunatamente, dopo che è scoppiata la polemica, Clara si è fatta sentire e ha detto la sua. Andiamo a scoprire la sua reazione in seguito alla scoperta di avere ben “sei dita” sulla foto di Sanremo 2025.

Tv Sorrisi e Canzoni risponde dopo il “dita gate” di Sanremo 2025: il messaggio diretto a Clara

Tv Sorrisi e Canzoni è il settimanale che ha pubblicato la foto dei concorrenti in gara a Sanremo 2025, foto che chiaramente è diventata virale. In effetti, manca pochissimo all’inizio del Festival e l’hype si fa sempre più alto. Ma c’è qualcuno che in tutto ciò ha notato qualcosa di strano. L’immagine pubblicata dal settimanale non è tra le migliori in quanto a grafica, tanto che a Clara hanno fatto troppe dita della mano. Come ha reagito lei? La ragazza ha parlato ai suoi fan su Instagram: “Raga giuro: ho cinque dita! Ma adorerei comunque“.

Non solo, ad un certo punto, vista la polemica, anche Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato su Instagram un post svelando come mai nella foto Clara ha sei dita: “Clara, ti volevamo rassicurare, nella copertina non ti abbiamo aggiunto neanche un dito! Scorrete la gallery per verificare da vicino che le dita sono sempre state cinque“. Secondo il settimanale, l’errore sarebbe stato dovuto al fatto che il vestito arricciato della cantante avrebbe generato un falso dito in più. Finalmente il mistero è stato risolto, e ora non ci resta che concentrarci sulla nostra Clara a Sanremo 2025: tra pochissimo potremo sentire il suo inedito “Febbre” e la cover di “The sound of silence” insieme a Il Volo.