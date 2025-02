Siamo già nel vivo della seconda serata di Sanremo 2025: bis della settimana all’insegna della kermesse più attesa dell’anno. ‘Solo’ 15 i cantanti in gara – rispetto ai 29 totali – che si esibiranno questa sera ma l’hype non conosce battute d’arresto; grande attesa per le esibizioni dei big e per quella che sarà la classifica provvisoria che sarà stilata unicamente per gli artisti che questa sera hanno calcato il palco dell’Ariston. Entra in gioco – a differenza della 1a serata – anche il televoto e la domanda è lecita: come si vota a Sanremo 2025 e quali sono i codici dei cantanti della seconda serata?

Il pubblico è sovrano e questa sera – 12 febbraio 2025 – gli appassionati avranno modo di dare un contributo importante al cammino dei cantanti in gara. Insieme a quello che sarà il giudizio delle radio, il televoto avrà infatti una corposa incidenza sul verdetto della classifica parziale: pari al 50%. I codici dei cantanti della seconda serata sono stati resi noti e sono ovviamente necessari per esprimere la propria preferenza rispetto alle performance di questo 2o appuntamento con la kermesse canora. Come si vota a Sanremo 2025? Di seguito regolamento e servizi disponibili per esprimere la propria preferenza mediante smartphone o telefono fisso.

Televoto Sanremo 2025, come si vota e codici dei cantanti seconda serata 12 febbraio 2025

Nel merito di come si vota per Sanremo 2025, è possibile esprimere la propria preferenza con i codici dei cantanti della seconda serata attraverso il servizio SMS al numero 475.475.1. Come anticipato, è possibile usufruire del televoto anche mediante telefono fisso chiamando al numero 894.001. Ovviamente, ogni utente dovrà rispettare un numero massimo di preferenze per artista e serata e i costi del servizio saranno addebitati unicamente per le operazioni andate a buon fine. Per chi se li fosse persi nel corso della diretta di questa sera, ecco i codici della seconda serata di Sanremo 2025:

01 – Rocco Hunt

02 – Elodie

03 – Lucio Corsi

04 – The Kolors

05 – Serena Brancale

06 – Fedez

07 – Francesca Michielin

08 – Simone Cristicchi

09 – Marcella Bella

10 – Bresh

11 – Achille Lauro

12 – Giorgia

13 – Rkomi

14 – Rose Villain

15 – Wilie Peyote