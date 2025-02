Ieri sera, mercoledì 12 febbraio, su Rai 1 è andata in onda la seconda serata di Sanremo 2025. Oltre ai cantanti e Carlo Conti, i protagonisti sono stati i co-conduttori Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Tutti e tre sono stati promossi a pieni voti, riuscendo a conquistare il pubblico tra risate, moda e momenti di riflessione. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Difatti, Conti non è riuscito a tenere totalmente a bada Malgioglio, il quale si è lasciato sfuggire una battuta che non è passata inosservata.

Cos’è successo esattamente? Carlo e Cristiano stavano presentando l’esibizione di Rkomi quando, leggendo tutti gli autori del brano in gara, ha scherzato: “Ma altri quattro autori no? Quando scrivevo io eravamo in due, ora sono dieci, venti”. Al che, tutti i presenti sono scoppiati a ridere. Effettivamente, il cantautore non è l’unico ad aver notato questo dettaglio legato alle canzoni sanremesi. Ormai, i brani li scrivono sempre gruppi numerosi di autori, con gli stessi nomi che spesso si ripetono. Difatti, sono pochi quelli firmati da una sola persona, come, ad esempio, “La Tana del Granchio” di Bresh.

Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio smonta gli artisti in gara: cos’ha detto

Ad ogni modo, il commento di Malgioglio ha suscitato la reazione imbarazzata di Carlo Conti, che ha subito esclamato: “Ma non commentare, sono collaborazioni”. D’altronde, è stato proprio lui a scegliere le canzoni che stiamo sentendo questi giorni sul palco dell’Ariston. Anche Rkomi è apparso piuttosto stizzito, considerando anche che, poco prima, Malgioglio aveva accidentalmente storpiato il suo nome. In ogni caso, il ‘rimprovero’ di Conti non è bastato a placare Cristiano, che ha immediatamente replicato: “Mi sarebbe piaciuto quando cantano questi ragazzi, dare dei commenti, sarebbe meraviglioso. Ma perché no?”. “Il prossimo anno”, ha ribattuto il direttore artistico mentre gli stringeva scherzosamente la mano.

Al di là di questo momento “di gelo”, la presenza di Malgioglio nella kermesse musicale ha portato grande intrattenimento e risate, così come quella di Nino Frassica. La regina della serata, poi, è stata Bianca Balti, la quale non è voluta venire a Sanremo 2025 in qualità di “malata di cancro”, bensì come professionista. E ci è riuscita alla grande, mostrando tutto il suo talento. Una seconda serata decisamente più coinvolgente rispetto al debutto, che era stato più classico e lineare.