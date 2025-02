“Lei si dichiara antifascista?”. Lo chiede un giornalista a Carlo Conti, conduttore e direttore del Festival di Sanremo 2025, come l’anno scorso venne chiesto ad Amadeus. “Certo, che lo sono, e trovo anacronistico chiederlo oggi, perché (ma questo lo ha ribadito solo oggi, per timore di essere frainteso, N.d.A.) non ha senso non esserlo”.

Volenti o nolenti, la politica è da sempre un convitato di pietra del festival di Sanremo, accettata, tollerata od osteggiata a seconda della temperatura e dei governi. Negli ultimi tre anni, con il governo Meloni in carica e l’idea che dichiararsi fascisti non sia più un tabù, questo tema è tornato alla carica, anche a causa di ciò che accade nel mondo, e spesso i cantanti in gara o gli ospiti del festival devono farci i conti.

Dopo Ghali e Dargen lo scorso anno, Conti si è personalmente assicurato che i testi delle canzoni in gara – tranne Willie Peyote, comunque piuttosto castigato – fossero a prova di polemica, venisse essa dal governo o dall’opposizione, non ci saranno appelli, monologhi o discorsi direttamente politici, ma performance artistiche che a certi temi faranno riferimento: per esempio, nella serata d’apertura, Noa e Mia Arwad – una cantante israeliana e una palestinese – canteranno Imagine di John Lennon, cercando di porre l’attenzione sulla loro amicizia e sulla capacità umana di superare il conflitto e i conflitti, anche – utopicamente? – quelli di lunga storia come in Medio Oriente.

La politica a Sanremo 2025: non solo testi

Più di ciò che diranno o faranno nel timorato palco dell’Ariston (diranno solo brevissime frasi in italiano nella canzone e qualche affermazione dopo), è interessante ciò che hanno detto in conferenza stampa, raccontando le loro perplessità e difficoltà nel cantare insieme in questo preciso momento della Storia, con Noa che ha avuto un figlio soldato e ha ora una figlia coinvolta nella guerra (in Israele, servire lo Stato nell’esercito è obbligatorio per un giovane), che non si fa nessun problema a parlare della follia del rapporto tra Netanyahu e Trump, che ricorda le responsabilità nella morte di Rabin, con Arwad che fa riferimento al progetto USA di sfollare un intero popolo per farne un villaggio vacanze e rifiuta le politiche di mediazione attuali.

Ma, a livelli più basilari, le questioni politiche e socio-culturali del nostro paese sono al centro di alcuni testi e di altrettante polemiche: Tony Effe e i suoi passati testi violenti che però canterà venerdì con Noemi, rappresentante del movimento Una, Nessuna, Centomila che si occupa di violenza sulle donne, Fedez che duetterà con Masini su una canzone ritenuta misogina, ma anche, molto banalmente, il posizionamento politico dei cantanti in gara, un tema che fino a un paio di anni fa non interessava nessuno.

Oggi invece ci si permette di chiedere a Marcella Bella, cantante con più di 50 anni di carriera e otto festival di Sanremo alle spalle, come risponde a chi dice che sia lì perché dichiaratamente di destra, amica di Ignazio La Russa. La risposta è chiara: “Perché chiedete a me, che qualcosa nella musica leggera ho fatto, se sono qui per la politica e non a chi arriva senza aver fatto niente?”.