Fra i tanti ospiti oggi di Storie Italiane vi era anche Francesco Gabbani, che stasera tornerà sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2025: “Stasera si ricanta, spero di rinnovare l’emozione che ho provato la prima serata, è una nuova emozione ogni volta che si sale sull’Ariston. Sono soddisfatto, l’ho cantata con scioltezza e sono stato contento della risposta del pubblico in sala. Il pubblico ha carpito la tematica della mia canzone, quella dell’accettazione delle cose per come sono”.

Francesco Gabbani ha poi commentato il siparietto con Nino Frassica dello stylist: “Mi ha coinvolto in questa cosa del totano, mi sto divertendo molto, questo episodio con Nino è stato uno dei picchi di divertimento per il momento di questo Festival, poi lui si presta a scherzare sempre in modo molto sagace e intelligente, io sono un grande fan di Nino Frassica”. E ancora: “Io quando ho fatto il Festival ho vinto o sono arrivato secondo, il mio scopo con questa canzone è arrivare ultimo ma non ce la faccio, alla fine non stiamo salvando vite ma stiamo facendo musica”.

DA FRANCESCO GABBANI E I MOMENTI DI DIFFICOLTA’ DEI COLLEGHI

Sui colleghi e i loro momenti difficili della carriera: “Bisogna pensare alla musica come una forma di espressione personale che ti menta in una forma di soddisfazione interiore non pensando sempre a quello che è risultato in termini numerici. Io mi sono sempre approcciato alla musica in questo modo”.

“Non ho fatto musica per diventare famoso ma sono diventato famoso perchè ho fatto musica, quindi suggerisco di tornare alla verità identitaria, di vivere la propria passione. Comunque se il successo arriva meglio ma gli up and down fanno parte della vita fisiologica di un’artista. Come canta la mia canzone, la cosa più difficile è fare e accettarsi”.

DA FRANCESCO GABBANI AI JALISSE ED ALEX WISE

I Jalisse, ospiti in studio a Storie Italiane, commentano: “Ha ragione, questo mestiere è fatto di alti e bassi, l’artista deve imparare a trasmettere ciò che si sente dentro non a fare ciò che vuole il pubblico”. I Jalisse hanno poi raccontato un fatto curioso: “Il nostro nome significa vieni, ti accolgo e ti intrattengo con la nostra arte, ma noi non lo sapevamo, ce l’ha raccontato un pittore franco iracheno”.

In collegamento anche Alex Wise, che ieri sera si è esibito e che ha raggiunto la finale di Sanremo 2025 Giovani: “Ognuno è fragile in fondo – le sue parole con riferimento al brano di Fedz in particolare – bisogna rispettare tutti, come io oggi mi sento preparato e pronto ad essere qui, mi piace pensare che ci siano anche dei momenti di difficoltà, ammiro e rispetto chi vuole prendersi del tempo per scrivere e per pensare a se stesso”. Ricordiamo che nell’ultimo anno si sono fermati anche Angelina Mango e Sangiovanni, bisognosi di prendersi una pausa. Sarah Toscano, la più giovane fra i big, ha invece spiegato: “Questa sera tornerò ad esibirmi, ho già tastato il palco e non vedo l’ora di tornare. La padronanza dell’Ariston? Diciamo che Amici aiuta tanto, quindi mi sono abituata alle telecamere. Nella serata dei duetti canterò con gli Ofenbach, abbiamo fatto una grandissima canzone, abbiamo lavorato tanto e non vedo l’ora di farvela sentire”.