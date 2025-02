Sanremo 2925, gaffe di Carlo Conti con Alberto Angelo: “Sicilia di Montalbano in onda il 14 febbraio”

Non mancano le gaffe, gli imprevisti e i colpi di scena nella serata finale di Sanremo 2025 che sta andando in onda questa sera, 15 febbraio 2025. All’inizio Gabry Ponte dopo aver presentato e fatto ballare tutti con la sua canzone Tutta L’Italia ha sbagliato il nome del conduttore chiamandolo Claudio. “È perché ti sei confuso con Claudio Cecchetto!” ha ironizzato il presentatore della kermesse sottolineando che lui e Cecchetto hanno entrambi iniziato con la radio.

Successivamente, invece, è stato Carlo Conti ha fare una gaffe a Sanremo 2025 con Alberto Angela. Dopo aver presentato il divulgatore e conduttore Conti ha ricordato il suo special in prima serata dal titolo “La Sicilia di Montalbano” dedicata non solo alla Terra della Trinacria ma soprattutto ai luoghi in cui è ambientato Il commissario Montalbano. Lo speciale andrà in onda lunedì 17 febbraio 2024 in prima serata, peccato pero che il conduttore ha sbagliato la data di messa in onda: “Andrà in onda il 14 febbraio 2025”, lapsus che è stato immediatamente notato non solo da Alberto Angela ma anche dal pubblico all’Ariston che ha iniziato a fischiare.

Alessia Marcuzzi manda in tilt l’Ariston: vestito sexy e abbraccio a Mara Venier

A catalizzare l’attenzione in questa prima parte di serata del Festival di Sanremo 2025 è stato anche il look di Alessia Marcuzzi. Sui social i telespettatori sono andati in tilt per l’abito nero, aderentissimo, semplice, sexy, con ampia scollatura sulla schiena che valorizza le curve perfette della 52enne romana. Ed infatti la stessa conduttrice dopo aver, molto probabilmente letto i commenti sui social, è ritornata in platea per mostrare la sua ampia scollatura. E non è tutto perché ha creato non poca caciara andando da Mara Venier per abbracciarla calorosamente.