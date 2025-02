Anche quest’anno – come di routine – ci si prepara al Festival di Sanremo 2025, la 75esima edizione che andrà in onda in quattro giornate, dall’11 al 15 febbraio di quest’anno. Nel frattempo le due società quali Jfc ed Ey, stanno traendo delle conclusioni sull’impatto finanziario che il festival della musica ha nel nostro Paese.

Gli esperti di Ey hanno appurato che lo scorso anno l’impatto è stato pari a 205 milioni, mentre quest’anno si prospetta un’entrata di 245 milioni di euro. E a confermare i dati è quanto studiato da Jfc, secondo cui il Festival di Sanremo attrarrà tantissimi turisti (provenienti da ogni parte del mondo).

Festival di Sanremo 2025 con un impatto di 245 milioni di euro

Il Festival di Sanremo 2025 continua a risultare molto attraente agli occhi dei turisti, contribuendo al turismo in Italia (di per sé già molto acclamato). Il Valuation Modelling and Economics Leader dell’azienda Ey, Mario Rocco, conferma l’importanza del festival sotto il punto di vista economico.

Quasi 1.500 posti di lavoro creati, e un ritorno sull’investimento di più di 40 milioni di euro (sia in modo diretto che indiretto), sono alcuni dei dati emersi dallo studio dell’azienda Ey, che ha messo in risalto i punti di forza finanziari del Festival di Sanremo.

Ogni spettatore potrebbe spendere fino a 500€ per sole cinque serate di Festival. Tenendo conto del costo per il trasporto, per mangiare, per dormire e altre spese annesse. Naturalmente resta a parte il prezzo del biglietto del Festival le cui cifre sono “folli”.

Quasi 7mila turisti

Il Festival di Sanremo quest’anno verrà condotto da Carlo Conti, e nell’analisi delle due società sopra citate i turisti che dovrebbero arrivare sono all’incirca 6.800. Un numero importante che si rifletterà sull’economia del nostro Paese (almeno in parte).

Rispetto alle 34mila presenze totali, l’81% di loro pernotterà direttamente sul territorio, mentre il 18% ha optato per un alloggio nei luoghi limitrofi. La maggior parte di loro inoltre pernotterà in un hotel, mentre una minor parte in strutture extra come ad esempio agriturismi e B&B.