Iva Zanicchi è stata intervistata stamane in collegamento con Storie Italiane, per commentare il Festival di Sanremo 2025. L’artista sarà presente stasera sul palco dell’Ariston come grande ospite della serata per ritirare il premio alla carriera, lei che da 60 anni ci delizia con la sua musica: “Sto abbastanza bene – le prime parole di Iva Zanicchi, collegatasi con dei grandi occhialoni in stile Mina – sono un po’ raffreddata, ma mica me ne importa, non sono in gara. Io devo solo ritirare questo premio meraviglioso – ha continuato l’Aquila di Ligonchio – canterò le mie tre canzoni e sono contentissima. Sono in un albergo meraviglioso a Bordighera, sono tranquilla”.

Sanremo 2025, Francesco Gabbani: “Punto ad arrivare ultimo”/ “Bisogna fare musica per se stessi”

Ma sarà emozionata questa sera a Sanremo 2025 Iva Zanicchi? La risposta è affermativa anche per una veterana come lei: “Questa sera mi passerà davanti tutta la mia vita e questa sera piango 60 anni precisi di Festival di Sanremo visto che il primo l’ho fatto nel 1965, li ho passato tutta la mia vita, è normale che sono emozionata”.

Ascolti tv vola Sanremo 2025 con 11,7 milioni a 64,5% share/ Risultato eccezionale, superato Amadeus

SANREMO 2025, IVA ZANICCHI: “AVREI VOLUTO METTERE UN ABITO SCOLLATO…”

Quindi ha aggiunto: “Adesso non sono truccata ma stasera mi metterò il cerone e le ciglia finte”. Iva Zanicchi ha quindi accennato al suo abito per la terza serata del festival di Sanremo 2025: “Io avrei voluto un vestito rosso con uno spacco e una scollatura, ma mia figlia non ha voluto, è entrata in crisi, e mi ha vestita da cardinale, senza spacco”.

“Volevo una scollatura e mi hanno messo una roba al collo… tremenda mia figlia ma rompe le balle”. Sulle prime due puntate del Festival di Sanremo 2025, Iva Zanicchi ha precisato: “Senza polemiche questo Festival? Se sono pesanti e cattive danno un po’ fastidio. Quest’anno, io non so cosa sia successo, ma per quale mistero, sono quasi tutti intonatissimi, io non so perchè.

Ascolti Sanremo 2025 prima serata: 65,3% di share/ 12,6 mln di telespettatori: vittoria di Carlo Conti

SANREMO 2025, IVA ZANICCHI SCHERZA A STORIE ITALIANE: “SONO UN PO RINCO…”

E ancora: “Dico quasi tutti perchè ieri sera mia figlia mi ha dato una roba per dormire e io sono morta e mi sono svegliata stamattina alle 6:00. Non l’ho visto fino alla fine e mi è dispiaciuto perchè io il festival lo adoro. Tutti intonati, non vorrei ci sia un trucco che voglio usare anche stasera. Autotune? No, autotune niente”. Quindi ha sparato: “Sono un po’ rinco*ionita”. Poi un aneddoto: “Ieri sera abbiamo cenato con un ragazzo e poi siamo usciti dal ristorante e mi son presentato con lo stesso ragazzo, scusate ma sono un po’ rinco*ionita”, ha ribadito.

Eleonora Daniele ha salutato Iva Zanicchi dicendo: “Questa sera saremo davvero tutti con te sul palco, grazie Iva”. Massimo Borgnis, noto giornalista e critica musicale, aggiunge: “Iva Zanicchi piace a molte generazioni, non dimentichiamoci che le ultime hit estive sono dei revival del passato mixate con sonorità giovani, non sono due mondi fuori luoghi, spesso sono dei successi”.