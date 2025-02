Anche oggi Storie Italiane ha dedicato tutta la puntata a Sanremo 2025 ed ha intervistato diversi artisti a cominciare da Iva Zanicchi, ieri premiata alla carriera. Come al solito scoppiettante l’Aquila di Ligonchio, che ha raccontato: “Il premio? E’ in valigia, adesso vado a casa così mi vedo il festival di Sanremo. Ho dormito molto poco, solo due ore, ma sto bene. Sono stata brava ieri? E’ stata una soddisfazione, una gioia, devo ringraziare Carlo Conti che ha avuto una grande sensibilità e ha voluto premiare una vecchia signora. Hai sentito la gente come mi ha accolto? Bello, è stato bellissimo, grazie e sono viva”. Quindi ha sganciato la bomba alla fine: “Eleonora Daniele voglio venire da te nello studio che ti racconto tante cose piccanti su Sanremo…”, chissà a cosa si riferisce. In collegamento anche Serena Brancale, che questa sera, per la serata dei duetti, avrà vicino Alessandra Amoroso e la sorella che la dirigerà: “Questa sera ci sarà mia sorella, non dovremo guardarci negli occhi se no piangeremo. La cosa migliore è rimanere concentrati, cerchiamo di non guardarci. Questa sera sarà emozionante, canto con Alessandra Amoroso la prima volta, un brano di Alicia Keys che mi piace molto, questa sera sarà tutta voce”.

Sanremo 2025: il caso Tony Effe in conferenza stampa/ Carlo Conti lascia la sala: cos'è successo

E’ stata quindi la volta de Il Volo, che invece canterà insieme a Clara. Il trio ha ricordato la loro vittoria a Sanremo 2015: “Il 2015 per noi è l’anno zero, quando abbiamo vinto il festival di Sanremo con Grande Amore. Stasera duettiamo con Clara con Sound of silence di Simon and Garfunkel, abbiamo modo già di collaborare con lei ed è una ragazza stupenda, e siamo certi che ci divertiremo”. E ancora: “16 anni di carriera sono tanti perchè abbiamo iniziato a 14 anni, la nostra missione è portare la musica in tutto il mondo”. Questa sera inizieranno tutti e 4 acapella. Un altro duetto sarà quello di Massimo Ranieri con I Neri per caso, e il primo ha spiegato: “L’emozione c’è sempre, è importante che ci sia, se non c’è te ne stai a casa, fino a che c’è quella… io sono così, mi piacete quello faccio, lo amo e fino a che lo amerò andrò avanti. La musica di oggi dei giovani? E’ un’eleganza alternativa, a me piace, mi diverte perchè dentro nel Massimo Ranieri ragazzino avrebbe dovuto essere così, un po’ trasgressivo e ribelle, a me piacciono tanto tanto i giovani, proprio perchè siamo bianchi e neri, mi divertono molto, sono affezionato e affascinato”.

Francesca Michielin: "Sanremo? Non ci credevo"/ "Sul palco ho sempre paura, ma con Fango in paradiso..."

SANREMO 2025, DA ROSE VILLAIN A FRANCESCO GABBANI

Rose Villain, invece, ha raccontato: “Canterò Fiori rosa fiori di pesco con Chiello, io sono cresciuta con Battisti, è il mio artista del passato del cuore e Chiello è il mio artista del presente. L’ultimo anno è stato molto fortunato per la mia musica quindi speriamo di replicare anche quest’anno”. Così Francesco Gabbani, fra i primi cinque nella classifica di ieri: “Questa sera sarò con Francesco Tricarico, un cantautore che ho sempre stimato molto, canteremo il suo brano “Io sono Francesco”, faremo un arrangiamento diverso e rivisto rispetto all’originale, credo che sarà empatico ed emozionale, parte da una sofferenza e arriva poi ad un messaggio di rivalsa, quindi perfetto per le generazioni future”.

Sanremo 2025, Tony Effe costretto a togliere la collana: la replica della Rai/ Mahmood: "Lo capisco, perché"

“Noi siamo avvantaggiati dal fatto che tutti e due ci chiamiamo Francesco.”, ha scherzato. Spazio poi ai Coma Cose: “Stasera suoniamo con Johnson Righeira, facciamo una cosa molto bella e ci divertiamo. Facciamo un pezzo iconico, L’estate sta finendo. Ci teniamo a dare spettacolo anche con il look, che San Valentino sarà? Pieno d’amore”. Johnson aggiunge: “Quel pezzo non morirà mai? Pare di no, loro sono tranquillissimi io invece ho un po’ d’ansia, il vecchio ha un po’ d’ansia”.

SANREMO 2025, ZAMPAGLIONE, CATTELAN E NON SOLO

In collegamento anche Federico Zampaglione, che insieme a Dito nella Piaga duetterà con Willy Peyote sulle note della cover di Un tempo piccolo di Franco Califano: “Siamo contenti di essere qui con Willy Peyote che sta facendo un grande festival, portiamo Califano che finalmente sta ricevendo il credito giusto visto che sono pochi anni che se ne parla”, e Dito nella Piaga ha aggiunto: “Sono più emozionata del solito, il brano è straziante, prima volta che mi misuro con un brano così emotivo ma il fatto che sono vicino a loro sono più sicuro”.

Spazio anche ad Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival: “Alle 4 uno riesce a dormire e poi la mattina si parte abbastanza presto, qui di notte ci sono feste, è un delirio, Giletti che cantava? Non l’ho incrociato ma sarebbe stato molto bello. Il DopoFestival sta andando molto bene, per fortuna, è merito del Festival che sta andando bene, quindi è un merito di Carlo. il DopoFestival serve un po’ a scherzare, a sdrammatizzare, quando vai a mettere un po’ di comicità è normale che si creino delle opinioni. I primi posti per me? Giorgia, Fedez e Cristicchi, e anche Olly potrebbe finire nei primi tre”. Infine è stata la volta di Noemi: “Stasera canterò un brano di Franco Califano insieme a Tony Effe, con questa Roma nel cuore”.