Con la conclusione di Sanremo 2025, sono arrivate anche le ultime pagelle di Selvaggia Lucarelli. In questa settimana, la giornalista è stata protagonista del DopoFestival insieme ad Alessandro Cattelan e Anna Dello Russo, distinguendosi per le sue critiche taglienti e incisive. Ieri, venerdì 15 febbraio, ha lasciato la città dei fiori, ma non poteva certo sottrarsi dal dare la sua opinione sulla finalissima del Festival della Canzone Italiana. Subito dopo l’annuncio della cinquina definitiva, aveva già anticipato il suo giudizio, definendo Cristicchi e Fedez due “piagnini”. Nella sua newsletter “Vale tutto”, poi, ha pubblicato tutti i suoi giudizi, alcuni dei quali inaspettati.

Il voto più spiazzante è stato sicuramente quello riservato a Fedez: un 10. Ma, attenzione, non è come sembra. Questo punteggio non è per la sua canzone, “Battito”, ma per il modo in cui è riuscito a salvare, di nuovo, la sua reputazione. Solo pochi giorni fa, è stato travolto da uno scandalo enorme con l’uscita del video di “Falsissimo”, in cui Fabrizio Corona ha parlato per la prima volta della sua storia con la presunta amante Angelica Montini. A ciò si devono aggiungere le vicende giudiziarie legate al caso Iovino, che hanno ulteriormente complicato la sua posizione mediatica.

Le pagelle di Selvaggia Lucarelli su Sanremo 2025: i promossi e i bocciati

Eppure, nonostante la sua credibilità fosse ormai a terra, Fedez è riuscito comunque a piazzarsi al quarto posto, con gli applausi di stampa e pubblico. “Santificazione dei giornalisti e un coro di poverinooo. Merita il massimo dei voti, e non per la canzone, ma ‘Perché i cogl*oni vanno inc*lati!’ Cit”, ha scritto sarcasticamente Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. Un altro 10, questa volta non ironico, è andato poi a Lucio Corsi, mentre al suo collega Cattelan ha dato addirittura un 100. Stroncata amaramente Alessia Marcuzzi, alla quale ha assegnato un 5.

“Ho sofferto molto nel vederla su quel palco e ho sperato che cadesse dalle scale slogandosi lievemente una caviglia per tirarsi fuori dal disastro in cui si stava cacciando. L’ho sperato per lei, perché alle volte bisogna sperare nel male minore, perché qualcuno si salvi”, ha detto ironicamente, trovando il suo stile di conduzione non adatto al contesto sanremese. Tuttavia, ha comunque ritenuto esagerati gli attacchi dei social nei suoi confronti. Ad Elodie, infine, ha dato un 2, ritenendola una delle “vere sconfitte del Festival”. Secondo Selvaggia, la sua partecipazione a Sanremo 2025 non ha colto nel segno ed è totalmente da dimenticare.