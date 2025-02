Selvaggia Lucarelli “voce fuori dal coro” sull’esibizione di Annalisa e Giorgia a Sanremo 2025. Ieri, venerdì 14 febbraio, al Festival si è svolta la celebre serata delle cover e dei duetti, che ha visto trionfare la Todrani in coppia con l’ex allieva di Amici. Le due artiste hanno cantato “Skyfall” di Adele, mettendo in mostra le loro straordinarie voci e il loro innegabile talento, raccogliendo applausi e complimenti a non finire. Alla fine, tra la poetica performance di Lucio Corsi con Topo Gigio e l’attesissima versione di Bella St*onza di Fedez, a conquistare il pubblico sono state le due donne, nonché due delle voci più belle del panorama musicale italiano.

Tra i tanti elogi, però, a distinguersi è stata ancora una volta la Lucarelli. Subito dopo la quarta serata della kermesse musicale, su Rai 1 è andato in onda il DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia e Anna Dello Russo come opinioniste. Il conduttore ha subito rotto il ghiaccio chiedendo alla giornalista cosa ne pensasse di questa serata cover e lei, senza esitazioni, ha subito bocciato le vincitrici. Secondo la giudice di Ballando con le stelle, infatti, l’esibizione delle due artiste è stata troppo fredda e precisa, mancando di quel tocco d’emozione che avrebbe fatto la differenza.

Lucarelli boccia Annalisa e Giorgia: il giudizio sul duetto a Sanremo 2025

“Giorgia e Annalisa? Allora, io l’avevo già scritto, quindi non voglio fare il bastian contrario perché hanno vinto. Io avevo scritto ore e ore fa ‘purtroppo sembra una gara di canto, algida, senza interazione tra le due, non ho visto contaminazione, voto zero'”, ha spiegato Selvaggia mentre leggeva le sue considerazioni sulla serata cover di Sanremo. Effettivamente, però, la giornalista non è l’unica a pensarla in questo modo. A detta di alcuni, la loro è stata una esibizione principalmente ‘performativa’, con poca intensità. Addirittura, c’è chi crede che la Scarrone abbia surclassato Giorgia, mettendo in ombra colei che è effettivamente in gara al Festival.

Infine, non poteva manca una considerazione su Simone Cristicchi, che ha duettato con la compagna Amara sulle note di “La Cura” di Franco Battiato. “Picco glicemico. Già la canzone che conosciamo è bellissima, ma triste. Poi arriva nella serata dei duetti con “La cura” insieme alla compagna, i versi in aramaico, insomma troppa roba triste. Non posso dargli che il famoso sei”, ha poi detto la Lucarelli, che nel corso di questa settimana ha criticato più volte il cantante.