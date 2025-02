Giorgia è senza dubbio una delle favorite alla vittoria di Sanremo 2025. A distanza di 30 anni dal trionfo con “Come Saprei“, la cantante ha deciso di tornare per la quarta volta sul palco dell’Ariston, presentando la canzone “La cura per me“. L’esibizione dell’artista è stata tra le più apprezzate della serata, tanto da segnare il picco di ascolti in valori assoluti, con ben 17,8 milioni di spettatori. Alla fine, la Sala Stampa ha deciso di posizionarla tra i primi cinque della classifica provvisoria, dando il via ad un percorso che potrebbe condurla almeno sul podio.

A quanto, però, la sua partecipazione alla kermesse musicale avrebbe contribuito all’esclusione di un’altra cantante. Di chi si tratta? Di Mara Sattei, che ha già preso parte alla competizione canora nel 2023 con il brano “Duemilaminuti“, classificandosi alla 19esima posizione. A distanza di due anni, l’artista si sarebbe proposta a Conti per poter tornare nella città dei fiori. In un primo momento, il direttore artistico aveva incluso Mara tra i 30 cantanti in gara. Stando a quanto riportato da Dagospia, però, dopo la candidatura della Todrani, Carlo ha dovuto rivedere la lista dei BIG, trovandosi costretto ad escludere la Sattei.

Giorgia e Mara Sattei legate da un ambiguo destino a Sanremo 2025: cos’è successo

“È tra le favorite con La Cura Per Me, il brano che l’ha convinta a tornare al Festival. Stiamo parlando di Giorgia, una big della musica italiana a cui Conti non poteva dire di no. Gira voce che per farlo abbia dovuto scontentare qualcuno. Prima dell’ingresso nel cast di Giorgia pare fosse certa la partecipazione al Festival di Mara Sattei. Sarà vero?”, si legge sulle pagine del portale Dagospia. Insomma, uno scoop inaspettato, che metterebbe la compagna di Emanuel Lo in una posizione scomoda. Tuttavia, bisogna sottolineare che si tratta solo di rumor e che, per ora, non si hanno notizie certe riguardo la veridicità di questo gossip.

Tra l’altro, le due si conoscono molto bene. Nel 2022, infatti, hanno collaborato nel brano “Parentesi“, presente nell’album della giovane cantante. “Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come lei è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano”, aveva raccontato Mara sull’artista in gara a Sanremo 2025.