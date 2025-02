Storie Italiane ha dedicato la seconda parte della trasmissione odierna al Festival di Sanremo 2025, che oggi prende ufficialmente al via. Ha avuto così il piacere di intervistare Marcella Bella, uno dei 29 cantanti in gara: “La mia canzone si rivolge alle donne che devono essere belle, toste, agguerrite e devono avere una corazza tutta di diamante. Come sto? Tutto bene”. Marcella Bella tornerà dopo 18 anni sul palco dell’Ariston: era il 1972 quando cantava Montagne Verde, successo eccezionale che trionferà anche oltre i confini nazionali. Nel 1986 Marcella Bella torna con “Senza un briciolo di testa”, terzo posto, quindi altre tre volte, fra cui quella del 1990 assieme al fratello con il brano “Verso l’ignoto”.

Nel 2005 Marcella Bella torna in gara con “L’uomo bastardo”, e poi il 2007 con “Forever, per sempre”, cantando sempre in coppia con il fratello Gianni. Da quell’anno Marcella Bella non ha preso più parte al Festival, se non come super ospite nel 2021. “L’emozione non ha voce ma io ormai non mi emoziono così tanto come i giovani dopo tanti anni di carriera – ha aggiunto – cercherò di trasformare l’emozione in energia per cantare il pezzo di questa sera che ha bisogno di molta energia, è una canzone che mi prende molto a livello grandioso”. Il giornalista Rai, Mario Acampa, che ha assistito alle prove di Marcella Bella, ha precisato: “Lei aveva una grinta travolgente, una prova bellissima, l’orchestra l’ha applaudita”. Prima di congedarsi i saluti di rito: “In bocca al lupo? Viva il lupo e un abbraccio a tutti voi”.

SANREMO 2025, ROCCO HUNT E BRUNORI SAS A STORIE ITALIANE

Storie Italiane ha parlato anche con Rocco Hunt, altro cantante in gara a Sanremo 2025, davanti all’ingresso dell’Ariston: “Sono molto emozionato, stasera ritorno al Festival e quindi devo cercare di dosare bene le emozioni per questa sera. Mi fa piacere essere stato di ispirazione per la nuova generazione, ora c’è una versione più matura di me, è il primo Sanremo che faccio da papà, mio figlio Giovanni ha 8 anni”. Sui testi delle canzoni di oggi: “Il messaggio del mio brano è che bisogna deporre le armi. Ogni epoca ha il suo genere – ha aggiunto – negli anni ’70 c’era il rock and roll e non siamo tutti diventati tossicodipendenti Le famiglie devono fare i loro ruoli, se noi diamo ai giovani l’educazione attraverso le canzoni a quel punto abbiamo fallito”.

Rocco Hunt ha detto la sua sulla “pausa” che si è presa Angelina Mango: “Io le auguro il meglio, è una ragazza molto giovane, deve prendersi il suo tempo perchè nella vita chi ha talento c’è sempre tempo. Nella vita ci sono anche momenti di stanchezza, ma i social vanno bilanciati, non fidiamoci di quello che vediamo in rete, a volte è tutto fino, l’apparire, bisogna sempre avere un piede nella vita reale, di tutti i giorni, e la musica ci aiuta”. Via Rocco Hunt è stata la volta di Brunori Sas, altro cantante in gara a Sanremo 2025: “Prima volta in gara a Sanremo 2025, c’è un po’ di ansietta che deriva dal fatto di doversi esibire e oggi in particolar modo. Ho dormito questa notte, io sono un bradipo di natura, tendo a staccare ad un certo punto e poi ho tutta una serie di pratiche meditative che mi fanno andare verso il sonno. L’Accademia della Crusca ha detto che è il testo più bello? Sono contento, abbiamo fatto una grande attenzione alla parte testuale”.

SANREMO 2025, LE PAROLE DI JOHNSON RIGHEIRA E VIANELLO

Storie Italiane ha quindi avuto il piacere di parlare con Johnson Righeira, che venerdì duetterà con i Coma Cose per la serata cover di Sanremo 2025: “L’estate sta finendo era un pezzo estivo e non poteva uscire in autunno, gli esperti di marketing erano preoccupati che potesse andare male perchè parlava del fatto che l’estate stesse finendo e invece non è andata male”. Sui testi delle canzoni di Sanremo, Johnson Righeira ha spiegato: “Non ho letto i testi, ho sentito solo il brano dei Coma Cose, posso soltanto dire che è molto bello, mi piace molto. Loro fanno adesso un po’ quello che facevamo noi con i Righeira, pop moderno con dei testi che possono sembrare leggeri ma che hanno diversi livelli lettura, cosa che avevamo cercato di fare anche noi”.

Prima di chiudere la puntata, Storie Italiane ha fatto esibire un gigante della nostra musica con Edoardo Vianello, che ha proposito di periodi down ha spiegato: “Io ho avuto dei momenti difficili negli anni ’60 poi con I Vianella sono risalito. E da lì siamo ancora qui, sono 69 anni di carriera. I miei tormentoni sono ancora ricordati, c’è anche qualcuno che ne fa delle elaborazioni, sono molto contento e vedo che anche i bambini conoscono queste canzoni e quindi ho ancora una generazione a disposizione”. Curioso siparietto, è partita la base ma lui non cantava: “Avrei voluto cantare…”, è intervenuta Eleonora Daniele in salvataggio poi la puntata si è conclusa.