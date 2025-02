Tra i protagonisti di Sanremo 2025 ci sarebbe potuta essere anche la regina delle televisione, Maria De Filippi. Difatti, stando ad un’indiscrezione di Dagospia, Maria avrebbe rifiutato l’invito da parte di Carlo Conti di tornare ad affiancarlo sul palco dell’Ariston. A quanto pare, la conduttrice sarebbe stata la prima ad essere contattata per accompagnarlo a Sanremo, ben prima di coloro che sono stati poi annunciati come suoi co-conduttori ufficiali. Tuttavia, la De Filippi gli avrebbe rifilato un “due di picche”, spezzando il sogno di molti spettatori che speravano di rivedere il duo insieme alla guida della kermesse musicale.

Carlo Conti in lacrime: “Mamma mi ha cresciuto da sola…”/ Commozione alla conferenza stampa di Sanremo 2025

I tre Sanremo di Conti si erano infatti conclusi proprio al fianco di Maria, che lo aveva accompagnato nel 2017. Un’esperienza bella ma faticosa e snervante per la conduttrice, che avrebbe scelto di non ripetere. “Carlo è stato bravissimo, con il suo gruppo, a mettermi a mio agio, ad accompagnarmi nel cammino. Il rimpianto? Con il senno di poi, se avessi avuto meno paura, mi sarei goduta di più anche la prima sera”, aveva raccontato otto anni fa, come riportato dal portale di DiLei. In un’intervista a Che Tempo Che Fa nel 2020, era tornata a parlare di Sanremo, ipotizzando un Festival tutto al femminile insieme a Luciana Littizzetto o Sabrina Ferilli.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 11 febbraio 2025/ Presentazione nuova tronista Chiara, caos Trono Over

Sanremo 2025, Maria De Filippi co-conduttrice? La proposta di Carlo Conti e la replica della regina della tv

“Carlo Conti ha guardato in casa Mediaset per fare una proposta ufficiale a Maria De Filippi. Avevano condotto insieme nel 2017, sperava di ricominciare con lei otto anni dopo. Magari per cinque sere ma anche solo una, la prima serata in coppia. La De Filippi, pur avendo con il direttore artistico ottimi rapporti, ha deciso di declinare l’invito”, si legge sul portale Dagospia. Insomma, pare proprio che a Maria fosse stato offerto un ruolo molto importante. La conduttrice, però, ha preferito rimanere nella sua comfort zone. D’altronde, quest’anno, in gara ci sono molti dei suoi ‘pupilli’ di Amici: Irama, Elodie, Alex Wyse (tra le Nuove Proposte) e la vincitrice della scorsa edizione, Sarah Toscano.

CONFERENZA STAMPA SANREMO 2025, 11 FEBBRAIO 2025/ Diretta streaming: Carlo Conti, “Il clima è dei migliori”

Ad ogni modo, Carlo è comunque riuscito a mettere insieme un cast d’eccezione di co-conduttori per Sanremo 2025: da Antonella Clerici a Gerry Scotti, passando per Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, fino ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Inoltre, il Festival sarà sotto la sua direzione artistica anche l’anno prossimo, dunque resta ancora aperta la possibilità che la De Filippi possa ripensarci e sbarcare nella città ligure nel 2026. Per ora, però, si godrà lo spettacolo da casa.