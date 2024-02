Sanremo 2025, Paolo Bonolis e Carlo Conti dicono ‘No’/ Chi sono i possibili conduttori del Festival

Festival di Sanremo 2025, tutti i possibili conduttori da Paolo Bonolis ad Antonella Clerici

È finito il quinto Festival di Sanremo presentato da Amadeus ed il conduttore non ha dubbi: non sarà più lui alla conduzione della kermesse l’anno prossimo nonostante l’enorme successo. A questo punto, dunque, la domanda è una sola: chi condurrà il Festival di Sanremo 2025? In questi giorni stanno circolando molti nomi da Paolo Bonolis a Carlo Conti, da Antonella Clerici a Laura Pausini passando per Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.

A cercare di fare chiarezza sui possibili conduttori di Sanremo 2025 ci ha pensato anche il settimanale Chi che ha fatto un po’ il punto della situazione. Si parte dei rifiuti. Innanzitutto ha lanciato un’indiscrezione su Paolo Bonolis: “Passaggio in Rai? Notizia vera a metà, la Rai lo avrebbe voluto ma il conduttore ha scelto un anno di pausa portando avanti il contratto con Mediaset per Avanti un altro.” Anche Laura Pausini sembrerebbe non avere intenzione di condurre la kermesse, nel suo caso ci sarebbe anche una sorta di conflitto di interessi.

Ed un altro nome illustre tra i papabili conduttori di Sanremo 2025 è Carlo Conti. Il volto di punta al timone da anni di Tale e Quale Show e tutti i suoi spin-off oltreché di altre prime serate di successo sembrerebbe aver già declinato l’invito. Sul magazine Chi, infatti, si legge: “Conti sembra aver già espresso un gentile ‘No, grazie’. Anche Gerry Scotti sembra impossibile, il conduttore è infatti un volto Mediaset.

E dunque in pole position per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 rimane Alessandro Cattelan affiancato da Alessia Marcuzzi o Antonella Clerici. Quest’ultima tra l’altro ha già condotto egregiamente da sola la kermesse canora e, interpellata in diretta a Viva Rai2 da Fiorello si è detta disponibile per un ritorno all’Ariston: “Può essere, io adoro Alessandro, penso sia giusto lanciare i giovani e poi non ho niente da perdere, anche se un Festival dovesse andare male, non sarebbe la fine del mondo. A prescindere da tutto, tifo per una donna come Direttore Artistico”

