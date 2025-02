Chi è il vincitore Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” Sanremo 2025

Nella girandola di premi che verranno assegnati questa sera al Festival di Sanremo 2025, troviamo anche quello dei giornalisti, il Premio sala stampa Lucio Dalla, come sempre uno dei riconoscimenti più attesi. Sarà consegnato al termine della serata, come vuole la tradizione del Festival. E anche qui non è da escludere una battaglia tra i soliti noti, i cantautori, da Simone Cristicchi a Lucio Corsi, ma attenzione a Fedez e Giorgia, tutti cantanti che sembrano destinati a condividere il palco anche per quanto riguarda l’assegnazione della palma d’oro all’Ariston.

L’anno scorso la sala stampa, i giornalisti di carta stampata e web hanno deciso di assegnarlo ad Angelina Mango, che si è rivelata anche la vincitrice della kermesse. Un momento molto atteso, vedremo chi si aggiudicherà in questo Sanremo 2025 il Premio sala stampa Lucio Dalla.

Sanremo 2025, Premio Sala Stampa Lucio Dalla: giornalisti decisivi

Nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025 ci sarà spazio per diversi premi, questa sera toccherà dunque ai giornalisti scendere in campo per decidere a chi assegnare il tanto ambito premio, che con il Premio della Critica Mia Martini rappresenta sempre una fetta importante tra i riconoscimenti riguardanti la kermesse.

Ad assegnare il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ sono, appunto, i giornalisti esperti del settore ed inviati dai principali media, che seguono il festival dal Palafiori di Sanremo. Nell’assegnazione non vi è alcuna distinzione tra artisti ‘Big’ e nuove proposte.