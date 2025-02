Festival di Sanremo 2025, programma prima serata: i co-conduttori e l’omaggio a Ezio Bosso

La lunga attesa è finita: questa sera 11 febbraio ha il via il Festival di Sanremo 2025. Dopo l’addio di Amadeus, è Carlo Conti a prendere le redini della kermesse canora più attesa dell’anno, che accoglie sul palco ben 29 cantanti Big in gara (30 in origine, prima dell’abbandono di Emis Killa). Un volto non nuovo alla conduzione del festival, che si avvale per la prima serata di due grandi amici: Antonella Clerici – che ha già calcato il palco dell’Ariston in veste di conduttrice – e Gerry Scotti, che è invece al suo esordio nel ruolo.

La prima serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo presenterà al pubblico italiano tutte e 29 le canzoni in gara, ma ci sarà anche spazio per alcuni ospiti. La kermesse verrà aperta dall’omaggio al maestro Ezio Bosso e con un’esibizione tutta dedicata alla pace. Sarà Noa, artista israeliana che è già stata ospite a Sanremo nonché voce della colonna sonora del film ‘La vita è bella’, ad esibirsi sul palco in un toccante duetto con la cantante palestinese Mira Awad. Le due artiste canteranno “Imagine” di John Lennon.

L’obiettivo di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025 è quello di ‘asciugare’ un po’ le tempistiche, focalizzandosi soprattutto sulla gara. Ecco perché la prima serata avrà un unico super ospite: Lorenzo Jovanotti. L’artista “proporrà un medley che partirà da fuori e coinvolgerà musicisti e percussionisti. Vedrà partecipare tutta Sanremo”, ha spiegato Carlo Conti durante la conferenza stampa di oggi, anticipando dunque un grande spettacolo in diretta su Rai 1.

Spazio anche alle esibizioni in esterna per Sanremo 2025, anche in questo caso però notevolmente asciugate rispetto alla gestione di Amadeus. L’unico artista on stage, in diretta da piazza Colombo, sarà infatti Raf. Arrivando dunque alla gara vera e propria di Sanremo, questa sera i 29 Big faranno ascoltare le loro canzoni per la prima volta e saranno giudicate e votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. La somma dei voti creerà una classifica dei Top 5, che verrà annunciata alla fine della serata.

