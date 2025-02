Sanremo 2025, la diretta della quarta puntata delle cover

Al via la quarta puntata del Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti che presenta il primo super ospite della serata: Roberto Benigni. Il regista ed attore, vincitore del Premio Oscar per il film “La vita è bella” inizia il suo NON monologo ironizzando sul padrone di casa: “sono talmente un tuo fan che ti vedo anche quando non sei tu, poi un pochino ci si confonde. Sei dappertutto, ti ho visto ovunque”. Poi Benigni nel giorno della Festa degli Innamorati si azzarda a parlare di politica: “oggi è San Valentino, Giorgia è con lui su un satellite a vedere…sono capaci di sposarsi e andarsi a fare il viaggio di nozze su Marte. E’ un uomo ricchissimo, vuole l’Italia, vuole il potere in Italia, sta preparando la marcia su Roma. O Roma o l’Italia. Ma non solo lui, anche Trump segue Sanremo, lo vuole fare alla grande, vuole Mina, Celentano, Vasco Rossi. Vuole non solo Sanremo, ma tutta la Liguria”.

Anna Frau, chi è la mamma di Mahmood/ Cresciuto da solo con lei: "Le devo ogni cosa"

Benigni, che appare visibilmente limitato e castrato nella libertà di parole e movimenti inizia a parlare di politica: “abbiamo l’abitudine in Italia di saprei sul carro del vincitore, noi di Fratelli d’Italia non siamo d’accordo”, ma Carlo Conti lo interrompe subito: “parliamo di musica, questa è la serata dei duetti. Approposito dei classici tu hai una grande hit “l’inno del corpo sciolto” e noi adesso lo cantiamo”. Benigni: “l’inno del corpo sciolto a Sanremo non si può fare!”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Ahmed Mahmoud, chi è il papà di Mahmood:"Non l’ho abbandonato"/ "Ci sono sempre stato"

Festival di Sanremo 2025, programma quarta serata dedicata alle cover: co-conduttori e ospiti

È tempo di una delle serate da sempre più attese del Festival di Sanremo: quella delle cover. Questa sera, 14 febbraio 2025, su Rai 1 va in onda la quarta e penultima serata del Festival, che proclamerà il secondo vincitore di questa edizione, dopo quello della sezione Nuove Proposte (Settembre). Carlo Conti torna alla conduzione, questa volta affiancato da un duo molto particolare e talentuoso, composto dalla comica e conduttrice Geppi Cucciari, e dal cantante (già due volte vincitore di Sanremo) Mahmood.

Chi è Marco Micheletti, compagno di Geppi Cucciari/ "Ci siamo innamorati in Sardegna"

Nonostante una scaletta molto più ricca, non mancheranno ospiti nel corso della quarta serata di Sanremo 2025. A partire da una grande sorpresa, perché Carlo Conti ha annunciato che la puntata sarà aperta da Roberto Benigni, che è dunque il super ospite di stasera. Tra gli ospiti ci saranno anche Paolo Kessisoglu e la figlia Lunitta, mentre per Suzuki Stage, dal palco allestito in piazza Colombo, si esibiranno Benji & Fede.

Sanremo 2025, chi si esibisce e chi vota nella serata cover

Nel corso della quarta serata di Sanremo 2025 si esibiranno tutti e 29 i cantanti in gara ma affiancati da ospiti oppure in coppia tra loro, in una cover da loro scelta. A votare, questa sera, e dunque ad eleggere il vincitore della serata con la cover migliore, sono tutte e tre le giurie – Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio – con un valore percentuale rispettivamente del 34%, 33% e 33% (quindi una piccola maggioranza del pubblico a casa).

Solo alla fine di tutte le esibizioni, verrà proclamata la classifica – probabilmente sempre soltanto con le prime cinque canzoni in classifica, com’è ormai prassi – con il primo classificato e, dunque, vincitore della serata Cover di Sanremo 2025. Un premio che lo scorso anno ha vinto, tra i fischi del pubblico dell’Ariston, Geolier, poi classificatosi secondo nella finale di Sanremo, subito dietro Angelina Mango.

Scaletta e ordine di uscita quarta serata Sanremo 2025

Di seguito l’ordine di uscita dei duetti cover di Sanremo 2025 e le canzoni scelte:

01 Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

02 Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

03 Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel)

04 Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

05 Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

06 Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

07 Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

08 Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera)

09 Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

10 The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

11 Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

12 Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele)

13 Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

14 Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

15 Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

16 Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

17 Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

18 Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

19 Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André)

20 Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)

21 Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele)

22 Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

23 Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

24 Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

25 Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André)

26 Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa)