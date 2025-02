Dopo l’esperienza a Sanremo 2025, Rocco Hunt è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Dopo aver cantato (rigorosamente in playback) la sua canzone “Mille vote ancora”, il rapper ha risposto alle domande dei giornalisti. Durante l’intervista, è poi tornato a commentare lo sketch di Alessandro Cattelan sulla polemica legata al turismo dei napoletani a Roccaraso, in Abruzzo. Cos’era successo? Nel corso del DopoFestival, il conduttore aveva improvvisato un brano ironico sulla vicenda, cantando versi come: “Mi ricordo montagne bianche, ma il Trentino è così distante che da Napoli ci vuole un giorno, mille euro andata e ritorno. Poi un giorno un tiktok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare, finalmente potrò sciare”.

Playback a Domenica In, Stash e Rose Villain si fanno beccare/ Gaffe: "Cantano col microfono al contrario!"

Rocco, presente durante il siparietto, aveva fatto un’espressione stizzita che non era sfuggita al popolo del web. Di conseguenza, aveva voluto dire la sua su Instagram, confermando di aver trovato fuori luogo le battute sul popolo napoletano. Ospite dalla Venier, ha ribadito il suo disappunto, appoggiato anche da Francesca Pascale, la quale ha dichiarato di essersi sentita discriminata.

Gaia distrutta da Davide Maggio a Domenica In: "Secondo i dati sei ultima"/ Venier una furia: "Potevi tacere"

Rocco Hunt contro Alessandro Cattelan: cos’ha detto a Domenica In

“Io da salernitano amante di Napoli non ho capito cosa stava succedendo, non mi ha fatto ridere. I napoletani sanno sciare benissimo, non sono obbligati a fare vacanze di mare. Sono un popolo di grande cultura, che viaggia in tutto il mondo. Questi luoghi comuni, da campano e salernitano, a me non hanno fatto ridere. Non ce l’ho con Alessandro o con il programma, però quella canzone a me non ha fatto ridere”, ha detto Rocco Hunt a Domenica In. “Non ha fatto ridere neanche a me. Soprattutto fatto da chi predica all’inclusività. Ridere contro i napoletani è orribile, è orribile ridere contro chiunque. Voglio pagare la Rai e non voglio sentirmi discriminata”, ha replicato Francesca Pascale.

Lino Banfi piange a Domenica In con Cristicchi: "La tua canzone mi ricorda mia moglie"/ "Lasciatemi stare..."

In Conferenza Stampa, Cattelan aveva già affrontato la polemica, affermando senza mezzi termini di non trovare nulla di offensivo nello sketch: “Lo rifarei, quello facciamo lì, modifichiamo canzoni. Il bersaglio di quella canzone non era Napoli, ma l’effetto dei social sulla gente”. Sui social, le opinioni sono divise, tra chi si è trovato d’accordo con il rapper napoletano e chi, invece, l’ha trovato esagerato.