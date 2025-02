Sarah Toscano scatena una polemica a Sanremo 2025. A soli 19 anni, la cantante si è posizionata al 17esimo posto del suo primo Festival, portandosi a casa un risultato più che dignitoso. Com’è noto, la giovane artista ha iniziato la sua carriera solo pochi mesi fa, dopo la vittoria ad Amici nel maggio del 2024. Da allora, non si è mai fermata, riuscendo a salire sul palco dell’Ariston e facendosi conoscere da un pubblico molto più ampio. A proposito del talent show di Maria De Filippi, però, c’è stato un aspetto che non è passato inosservato.

Di cosa si tratta? Nessuno dei suoi ex compagni di Classe dello scorso anno ha speso una parola nei suoi confronti né l’ha sostenuta sui social, invitando a votarla o mandandole pubblicamente un messaggio d’incoraggiamento. Questo silenzio ha fatto particolarmente scalpore ieri sera, sabato 15 febbraio, quando il televoto giocava un ruolo cruciale nella classifica finale. A finire sotto accusa non sono stati solo gli ex allievi, ma anche Giulia Stabile, ballerina professionista del programma, che lo scorso anno aveva instaurato un legame speciale con Sarah.

Sanremo 2025, polemica tra Sarah Toscano e gli ex allievi di Amici: nel mirino anche Giulia Stabile

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, inoltre, è stata la reazione di Giulia quando Olly è stato annunciato nella cinquina finalista. La ballerina, infatti, ha subito usato i social per spronare i suoi follower a votarlo e, dopo la vittoria, ha condiviso una storia per fargli i complimenti. Sulla partecipazione di Sarah Toscano, invece, è regnato ancora il silenzio. Lo stesso atteggiamento è stato adottato anche da Mida, che ha celebrato immediatamente il trionfo del giovane genovese a Sanremo. Da lì, sui social è scoppiata una polemica, con molti utenti che hanno criticato aspramente Giulia e gli ex compagni di Sarah, ritenendoli invidiosi della 19enne.

Tra l’altro, alcuni hanno ricordato un altro dettaglio ambiguo. Lo scorso anno, la Stabile si era spesa moltissimo per un’altra ex allieva del talent, Angelina Mango. In quel caso, aveva usato i social più volte per sostenerla, arrivando persino a coreografare un balletto su TikTok dedicato al suo brano. Ad ogni modo, dopo la pioggia di critiche, Mida ha deciso d’intervenire silenziosamente, condividendo finalmente una storia Instagram dedicata a Sarah. “Come ti ho già detto in privato, fiero di te”, ha scritto il cantante. Insomma, questo silenzio da parte del mondo di Amici sulla Toscano è stata solo una coincidenza o c’è qualcosa di più? Chissà…