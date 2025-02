Festival di Sanremo 2025, programma seconda serata: i co-conduttori e gli ospiti

Dopo il successo della prima, Carlo Conti conduce questa sera 12 febbraio, in diretta da Rai 1, la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Se ieri abbiamo ascoltato tutti e 29 i cantanti Big in gara, che hanno quindi presentato le loro nuove canzoni, questa sera soltanto 15 di loro torneranno ad esibirsi, lasciando l’altra metà alla serata di giovedì 13 febbraio. Ad affiancare Carlo Conti questa sera un duo esilarante, composto da Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ad impreziosire il gruppo di conduttori ci sarà, infine, la bellissima Bianca Balti.

Cristiano Malgioglio, chi è: dalla Sicilia a Genova per lavorare alle Poste/ Poi grande successo come autore

E se questo è il trio di co-conduttori che affiancherà Carlo Conti, non mancheranno ospiti nella seconda serata di Sanremo 2025. Primo e attesissimo è Damiano David, ex frontman dei Maneskin che si esibirà nel suo nuovo singolo, Born with a broken heart, e ancor prima in un omaggio a Lucio Dalla. Sul palco ci saranno anche gli attori della fiction Rai ‘Belcanto’, di ‘Follemente’ e di ‘Champagne – Peppino di Capri’. Inoltre, verso fine serata, arriverà sul palco Carolina Kostner per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sanremo 2025, chi ha rotto la statua di Carlo Conti al DopoFestival?/ Il video con Gaia: "Doveva succedere"

Sanremo 2025, la sfida delle nuove proposte e 15 Big in gara

Scoperti co-conduttori e ospiti della seconda serata di Sanremo 2025, avrà finalmente inizio la gara, ma non dai 15 Big di questa sera. Sì, perché in apertura sarà il momento di scoprire chi saranno i due finalisti di Sanremo Giovani che si giocheranno la vittoria di questa edizione. Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale LP con Lil Jolie sono i giovani artisti che si sfideranno questa sera in due manche: Alex contro Lil Jolie e Vale LP, Settembre contro Maria Tomba. I vincitori di entrambe le sfide saranno i super finalisti che si giocheranno la vittoria di Sanremo Giovani 2025.

Bianca Balti, chi è: la carriera da super modella a vent'anni e le battaglie/ Dalle dipendenze alla malattia

Solo dopo le due sfide partirà ufficialmente la gara dei quindici Big in gara questa sera. Dopo aver scoperto le prime posizioni secondo la Sala Stampa – che sono Giorgia, Achille Lauro, Brunori SAS, Simone Cristicchi e Lucio Corsi – nella serata di oggi e domani scopriremo la Top 5 della votazione del pubblico insieme alla Giuria delle Radio.

Scaletta e ordine cantanti della seconda serata di Sanremo 2025

Ma chi sono i quindici cantanti che si esibiranno nella seconda serata di Sanremo 2025 e qual è la scaletta e, dunque, il loro ordine di uscita? Eccolo di seguito:

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Serena Brancale – “Anema e core”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Bresh – “La tana del granchio”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Giorgia – “La cura per me”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”