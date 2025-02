Episodio spiacevole per Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025. Tra i protagonisti “indiretti” della kermesse musicale, quest’anno, c’è anche la Lucarelli. Quest’ultimo è infatti opinionista fissa al DopoFestival, animando il format condotto da Alessandro Cattelan con i suoi taglienti commenti. Negli ultimi giorni, si è parlato molto delle critiche espresse riguardo al brano di Simone Cristicchi, così come dell’eventualità di un incontro con Fedez. In queste ore, però, Selvaggia è finita al centro dell’attenzione mediatica per un altro motivo. La giornalista, infatti, è stata attaccata da una signora fuori dall’hotel dove alloggia a Sanremo.

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli stronca canzone Cristicchi: "Romanticizza la malattia"/ La replica di lui

Sui social, si è diffuso un video in cui si vede la Lucarelli discutere animatamente con una signora, che l’accusa “di mandare in galera la gente innocente“, riferendosi presumibilmente a Chiara Ferragni. “Guarda che lei è capace di difendersi da sola, non è una scema. Hai capito che non è scema? Ma guarda questa, che fa andare in galera al gente per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere vai”, ha poi aggiunto la signora, parlando con il fidanzato di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli.

SANREMO 2025/ Bene lo stop ai pistolotti e più musica, ma quello scherzo al Papa…

Selvaggia Lucarelli attaccata a Sanremo 2025: ecco cos’è successo

A quel punto, Selvaggia Lucarelli ha perso le staffe e si è avvicinata animatamente alla signora, mentre Lorenzo Biagiarelli tentava di bloccarla. “Se continui a parlare chiamo i Carabinieri, ha esclamato la giornalista. “Perché ti arrabbi così tanto? Non sei capace di parlare con calma, ti sei rivelata per quella che sei, cretina che non sei altro”, ha continuato la donna. Nel giro di poche ore, il video ha fatto il giro del web ed è stato rilanciato dai principali portali. La Lucarelli ha quindi deciso d’intervenire in prima persona per spiegare cosa fosse successo.

Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli/ Felici insieme nonostante i 15 anni di differenza

Prima di tutto, se l’è presa con i suoi colleghi, che hanno riportato la notizia senza neanche provare a consultarla personalmente. Dopodiché, ha spiegato che, mentre scattava foto con le persone radunate fuori dall’hotel, una signora ha iniziato a urlarle contro: “Ma vi fate pure la foto con questa che fa suicidare, fa mettere in galera?”. “Se uno staziona fuori dall’hotel per insultarvi, va già bene se chiamate i carabinieri. La signora è stata fortunata, perché viste le cose orribili che uscivano dalla sua bocca, una persona meno controllata la faceva rotolare giù dalle scale”, ha spiegato. Insomma, come ha ironizzato lei stessa, il vero “brividino” di questo Sanremo 2025 l’ha regalato Selvaggia.