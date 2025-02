Si accende il dibattito sulle canzoni di Sanremo 2025 al DopoFestival. Tra i protagonisti di quest’edizione del Festival c’è sicuramente Simone Cristicchi. Ieri sera, martedì 11 febbraio, il cantante ha ricevuto una standing ovation al Teatro Ariston dopo aver cantato il suo brano “Quando sarai piccola“, dedicato alla madre malata di Alzheimer. Il pezzo ha conquistato pubblico e critica, posizionandosi subito tra i primi cinque posti della classifica provvisoria. Per ora, una delle poche voci fuori dal coro è stata quella di Selvaggia Lucarelli. Secondo la giornalista, infatti, la canzone tende a romanticizzare la malattia, celandone gli aspetti più duri e scomodi.

“Chiaramente è una canzone bella, poetica, c’è la sensibilità di un cantautore come Cristicchi. Però, anch’io ho vissuto questa esperienza e trovo che in questa canzone ci sia un eccesso di romanticizzazione della malattia. Quella malattia in particolare è molto feroce, toglie dignità. Ha scelto di raccontare la parte più delicata, ma c’è quella dolorosa. Non è solo la carezzina, ma molto spesso anche rabbia. Non dico che sia una canzone furba, è chiaro che lui abbia deciso cosa raccontare di quella malattia. Ma avrei voluto un po’ meno retorica e un po’ più di verità”, ha detto.

Selvaggia Lucarelli accende il dibattito su Simone Cristicchi: la replica del cantante in gara a Sanremo 2025

Le parole di Selvaggia Lucarelli non sono certamente passate inosservate. Già al DopoFestival, il cantante Bresh si è schierato contro la giornalista, così come Alessandra Celentano. “Siccome purtroppo ho avuto la stessa esperienza per dieci anni di questa bruttissima malattia, solo una persona che ha vissuto certe cose può scrivere un testo del genere. Sono tante le persone che soffrono e quelle che stanno vicino a questi malati, è davvero commovente. Io l’ho sentita tantissimo”, ha detto la professoressa di Amici.

La replica di Simone Cristicchi non è tardata ad arrivare. Durante una breve apparizione a La Volta Buona, il cantante ha spiegato quello che considera essere lo scopo del suo brano: “La mia è una canzone più spirituale, non vuole essere una cartella clinica o raccontare una patologia. È il ciclo della vita e noi non possiamo che assistere, accettare o meno”. Questa sera, mercoledì 12 febbraio, Cristicchi tornerà ad esibirsi sul palco di Sanremo 2025 e, subito dopo, andrà in onda l’appuntamento col DopoFestival, dove ci saranno nuovi coinvolgenti commenti della Lucarelli.