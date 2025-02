Torna la serata duetti a Sanremo 2025: le pagelle. Le prove ci svelano lo spettacolo in anteprima

Abbiamo visto le prove della serata dei duetti e vi sveliamo come saranno le performance più attese della serata. Ecco cosa vedremo, in anteprima alla quarta serata del Festival di Sanremo 2025.

GIORGIA con Annalisa: cantano Skyfall di Adele, rivista in chiave elettro-dark, con suoni molto vicini, specie nel suono di batteria. Grande prova vocale delle due, atmosfera più che messa in scena. Giorgia forse un po’ meno dentro la canzone rispetto a Nali, che forse ha un tono più adatto a quel suono.

Testo completo “Io sono Francesco” di Tricarico/ Video, cover Francesco Gabbani Sanremo 2025

NOEMI e TONY EFFE: portano Tutto il resto è noia di Franco Califano, parte integrante del progetto che Tony Effe ha portato sul palco dell’Ariston con Damme ‘na mano. Ma è proprio il trapper ad affossare il duetto, perché, mentre Noemi ha il tono graffiante perfetto per adattare Califano, il suo compagno sulla scena vaga senza voce, senza mai diventare parte del pezzo.

Duetto Francesco Gabbani con Tricarico, cover Io sono Francesco/ Un brano introspettivo (Sanremo 2025)

ELODIE e ACHILLE LAURO: cantano un medley dedicato a Roma, con Mano a mano (di Rino Gaetano) e Folle città (di Loredana Bertè). È una delle performance più belle della serata: partono con una versione orchestrale e poi esplodono con un rock sensuale, in cui, accompagnati dai ballerini, mostrano una chimica e una sintonia che dà forza all’interpretazione.

FEDEZ con Marco Masini: sono i più attesi della serata, con Bella stronza, ma Fedez è furbissimo e gioca sempre a cavalcare le polemiche e a smentirle. Della canzone, molto discussa per il testo misogino, di Masini resta solo la prima strofa e i ritornelli, accelerati rispetto alla versione originale, già pronta, curata e pensata per l’incisione discografica, come se Masini cantasse dei samples su cui Fedez mette le sue barre, evidentemente dedicate alla sua vicenda sentimentale personale. Soprattutto, i passaggi più scabrosi dell’originale sono stati tagliati via. Potrebbero piacere molto, ma la loro prova è un po’ fredda, forse deludente.

Arisa gonfia in faccia a Sanremo 2025/ L'allarme del web: "Forse ha esagerato con i ritocchini"

OLLY e l’orchestra di Goran Bregovic: la loro versione di Pescatore di Fabrizio De André è coinvolgente e divertente. Bregovic ha preso l’arrangiamento storico della PFM e l’ha reso un pezzo balcanico tipico, che Olly canta con grande convinzione e disinvoltura, come se fosse il finale di un suo concerto.

FRANCESCO GABBANI con Francesco Tricarico: Io sono Francesco del secondo tira fuori la sua forza struggente, con Gabbani che canta, Tricarico che invece parla e i bambini di una scuola che sfilano e testimoniano il cuore di questa canzone.

ROCCO HUNT e Clementino: omaggiano Pino Daniele con Yes I Know My Name, ricordando l’ultimo concerto del cantante a Napoli, quando invitò i due rapper per cantare il brano, con tanto di foto ed estratti video. Hanno energia, è un bel ricordo.

GAIA con Toquinho: La voglia, la pazzia, scritta dal brasiliano per Ornella Vanoni, diventa una festa carnevalesca, con Toquinho alla chitarra e Gaia ad accennare passi di samba. È un pezzo difficile, soprattutto nei ritmi e nei livelli del suono tra strumenti, e infatti hanno avuto alcuni problemi alle prove, sperando che non si ripetano in diretta.

FRANCESCA MICHIELIN e RKOMI: un duetto poco contestualizzato nella scelta di La nuova stella di Broadway rispetto ai brani che i due portano in gara e poco armonizzato tra loro. Michielin lo domina e il duetto ne esce un po’ zoppo, quasi come la cantante che cerca di scendere la scalinata senza riuscirci.

MODÀ con Francesco Renga: una versione fedele di Angelo, che vinse Sanremo nel 2005, in cui la sfida di ugole vede Kekko desideroso di superare le difficoltà fisiche e un Renga che, alle prove, sembrava fuori forma.

SHABLO, GUÈ, JOSHUA e TORMENTO con Neffa: ritornano alle radici dell’hip-hop italico, mescolando un pezzo di Amor de mi vida dei Sottotono con Aspettando il sole. Lo fanno con grande armonia e rispetto per il passato, coinvolgendo il pubblico.

SERENA BRANCALE con Alessandra Amoroso: anche qui c’è un ritorno alle radici, ma con l’obiettivo di mostrare al pubblico la qualità musicale della cantante in gara. Le due interpretano If I Ain’t Got You, tra piano e voce, in modo impeccabile.

SARAH TOSCANO con Ofenbach: un mix di successi dance del gruppo francese, in linea con il mood della canzone che la cantante porta in gara (Amarcord), che le viene ben cucito addosso sia per l’inizio pianistico, sia per l’introduzione di strofe di una canzone della stessa Toscano, sia per l’esibizione vocale.

THE KOLORS con Sal Da Vinci: la neo-melodia in versione dance-funk, un pezzo che è un successo radiofonico, il brano più recente tra quelli in gara. Un matrimonio riuscitissimo.