Questa sera, giovedì 13 febbraio, nel corso della terza serata di Sanremo 2025 si svolgerà la finale della categoria delle Nuove Proposte. A sfidarsi saranno Alex Wyse con il brano “Rockstar” e Settembre con la sua canzone “Vertebre“. Si tratta di una sfida molto attesa, considerando il grande talento di entrambi gli artisti. Nel frattempo, uno di loro ha già avuto un importante riconoscimento durante questa settimana sanremese. Si tratta di Settembre, che è stato proclamato vincitore della nona edizione del Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci.

SANREMO 2025/ Conti pensiona Amadeus, meno glamour e più nazional popolare (e va bene così)

La giuria, composta da Dodi Battaglia (portavoce della collecting), Paolo Jannacci e la cantante Clara, ha votato all’unanimità per l’ex concorrente di X Factor. Tra l’altro, a vincere lo scorso anno era stata proprio Clara, che in quest’edizione, invece, gareggia tra i BIG. “Vince Settembre con il brano Vertebre per la ricerca comunicativa, unita alla vocalità graffiante e sincera. Nel brano si uniscono la freschezza del timbro vocale e la ricerca di sonorità drammatiche che enfatizzano il risultato comunicativo”, è stato sottolineato nella motivazione del premio.

Finalisti Sanremo Nuove Proposte 2025 Alex Wyse e Settembre/ Due ‘ex talent’ accedono alla finale

Sanremo 2025, Settembre si aggiudica il premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci: batterà Alex Wyse?

Il giovane campano ha reagito con grande entusiasmo a questa vittoria, esprimendo tutta la sua gratitudine con queste parole: “È un onore ricevere il Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci, figura emblematica della scena musicale italiana che ha scritto degli affreschi sociali che rimangono nel tempo. Ci ho messo tutto il mio cuore in questa canzone sincera e mi emoziona sapere che è arrivata anche a voi che siete tra i massimi esperti di musica”. Si tratta, infatti, di un traguardo molto significativo per un’artista di soli 23 anni che sta cercando di farsi strada nel mondo della musica.

Alex Wyse ha una fidanzata?/ Dal flirt con Serena Carella alla relazione con Cosmary Fasanelli

Questo premio, inoltre, potrebbe proiettarlo come favorito per la vittoria della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Il suo nome è tra i più quotati da mesi, considerando il grande successo che la sua canzone “Vertebre” ha avuto sulle piattaforme streaming e su social come TikTok. Addirittura, in tanti credono che, nel caso avesse gareggiato tra i BIG, avrebbe potuto surclassare molti degli artisti in gara. Ad ogni modo, non è da sottovalutare neanche il grande seguito di Alex, con molti fan che lo seguono con passione dalla sua partecipazione ad Amici nel 2022.