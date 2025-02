Festival di Sanremo 2025, programma terza serata: co-conduttrici e tutti gli ospiti

Tutto è pronto per la terza serata del Festival di Sanremo 2025, che vedrà la proclamazione del primo vincitore di questa edizione della kermesse canora. Carlo Conti torna sul palcoscenico dell’Ariston affiancato da un nuovo trio di co-conduttori, anzi di co-conduttrici visto che si tratta di un trio di donne divertenti e affascinanti. Il conduttore, per questa serata, ha infatti scelto al suo fianco l’attrice Miriam Leone, la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini e la comica e conduttrice Katia Follesa.

Non mancheranno super ospiti nella terza serata di Sanremo 2025. Dopo le performance di Damiano David di ieri, questa sera 13 febbraio Carlo Conti avrà sul palco i Duran Duran, che si esibiranno in un medley dei loro più grandi successi, seguito dal brano Wild Boys. Oltre all’iconica band, saranno ospiti sul palco anche Edoardo Bennato, Dario D’Ambrosi e gli attori del Teatro Patologico, Iva Zanicchi (per ricevere il premio alla carriera) e, ormai una tradizione per Sanremo, il cast della serie di successo Mare Fuori 5. Ermal Meta, infine, si esibirà per Suzuki Stage.

Sanremo 2025, il vincitore delle Nuove Proposte e 14 Big in gara

La terza serata di Sanremo 2025 sarà, dunque, ricca di attesi ospiti, ma sarà ancora una volta la gara a brillare su tutto. Carlo Conti ha infatti deciso di mettere la musica e le canzoni al primo posto, sacrificando show e gag a cui aveva invece voluto dare più spazio Amadeus. Dopo i 15 artisti di ieri, saranno 14 i Big in gara ad esibirsi questa sera all’Ariston. La votazione, come ieri, è stavolta affidata al televoto e alla giuria delle radio, ognuno per un valore del 50% sul totale.

Alla fine delle 14 esibizioni, Carlo Conti proclamerà i 5 più votati da questa combinazione, senza, tuttavia, darne una classifica. Prima di scoprire i Top Five sarà però il momento di eleggere il primo vincitore di Sanremo 2025: quello della categoria Nuove Proposte. A giocarsi il titolo sono Alex Wyse e Settembre, che nella seconda serata hanno vinto le loro sfide, rispettivamente contro Vale LP – Lil Jolie e Maria Tomba. Chi conquisterà l’ambito premio?

Scaletta e ordine cantanti della terza serata di Sanremo 2025

Ma quali sono i 14 Big che si esibiscono questa sera a Sanremo 2025 e qual è l’ordine di uscita? Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2025:

Clara – “Febbre”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Joan Thiele – “Eco”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Olly – “Balorda nostalgia”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Modà – “Non ti dimentico”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Irama – “Lentamente”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”