Tony Effe ha scatenato una delle poche polemiche a Sanremo 2025. Ieri sera, giovedì 13 gennaio, il rapper si è esibito per la seconda volta sul palco dell’Ariston con il suo brano “Damme ‘na mano“. Una volta finita l’esibizione, ha dovuto rilasciare un’intervista a Rai Radio 2, dove ha svelato di essere molto arrabbiato per un motivo particolare. Prima di cantare, infatti, gli è stata tolta la sua collana, una parte essenziale del look scelto per la serata. “Sono arrabbiato oggi, mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro, sono incaz*ato nero! Mi hanno tolto i poteri”, ha detto.

“Per me Sanremo finisce qui”, ha poi aggiunto al DopoFestival, mentre parlava con Alessandro Cattelan. Tony non è l’unico ad aver avuto un’esperienza del genere, dato che anche Noemi ha svelato di aver potuto indossare il suo collier serpenti. Nella conferenza stampa di oggi, venerdì 14 febbraio, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha voluto far chiarezza sulla questione. Inoltre, ha spiegato il motivo per cui Damiano David ha potuto sfoggiare senza problemi il suo collier d’oro e rubini di Bvlgari, mentre al rapper romano è stata tolta la catena di Tiffany&Co.

Durante la conferenza stampa, Marcello Ciannamea ha cercato di essere il più preciso possibile, tanto da leggere direttamente la norma presente nel regolamento del Festival, che è stata inviata al management degli artisti. “L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti”, si legge nella regola. Il direttore ha poi aggiunto che, al di là del brand visibile, è la riconoscibilità del prodotto a fare la differenza.

Anche Mahmood, presente durante la conferenza stampa, è intervenuto sul tema, mostrando supporto a Tony Effe: “Il lavoro di styling e scelta degli abiti richiede mesi, non si sceglie la sera prima. Quindi capisco benissimo la reazione di Tony”. Una reazione più ironica sulla vicenda è arrivata da Geppi Cucciari, che ha commentato: “Stasera vesto come ho sempre vestito. Vesto gratis e mi spoglio gratis”. A questo punto, resta da vedere come si presenterà questa sera Tony sul palco per la serata cover di Sanremo 2025.